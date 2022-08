Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 52 Kindern zwischen 9 und 16 Jahren, sowie elf Betreuern ging es in Mittelbuch, im wahrsten Sinne des Wortes, „mit Volldampf in die Ferien…“! Obligatorisch am letzten Schultag verwandelte sich der Mittelbucher Sportplatz nachmittags in einen Lagerplatz. 29 Zelte bildeten einen Halbkreis und füllten sich schnell mit Kindern, Gepäck, sonstiger Campingausstattung und viel guter Laune! Vier Tage verbrachte die Meute nun bei Selbstverpflegung auf dem Sportplatz. Mottogetreu stand eine Wanderung nach Ochsenhausen mit anschließender Öchslefahrt auf dem Programm. Lagerfeuer, Spiele, Bastelangebote und vor allem viel Spaß gehörten außerdem dazu. Bis auf zwei Gewitter am Abend mit kurzzeitigem Regen gab‘s auch beim Wetter nichts zu beanstanden. Ein rund um gelungenes Zeltlager und für alle ein toller Start in die ersehnten Sommerferien!