Mit Trauernden richtig umgehen

Die Familienbildungsstätte bietet einen Vortrag mit dem Titel „Umgang mit den Trauernden – ganz nah dran und gleichzeitig unvorstellbar weit weg“ mit Marlies Hinderhofer, Sozialpädagogin, Familientherapeutin und Supervisorin, an. Der Vortrag findet am Mittwoch, 11. Februar, 20 Uhr, im Martin-Luther-Gemeindehaus, Waldseer Straße 20, statt. Ein Gespräch über die eigene Sprach- und Hilflosigkeit und vor allem Ohnmacht, wenn Menschen im nahen Umfeld ein schweres Schicksal zu tragen haben. In der heutigen Zeit ein Thema, das in der Gesellschaft wenig Platz findet und für das die meisten nicht gut vorbereitet werden in der Sozialisation der westlichen Welt. Der Vortrag soll zeigen, wie man dem Schicksal eines Verwandten, Freundes, Kollegen oder Nachbarn begegnen kann.

Information und Anmeldung im FBS-Büro unter Telefon 07351/75688 oder per E-Mail an

info@fbs-biberach.de