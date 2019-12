Mit Technik die Ausfallzeiten weiter verringern

Mit einer Reihe von Innovationen an Spezialfahrzeugen will die Netze BW den Betrieb der Stromnetze verbessern. Das meldet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der Schwerpunkt liegt demnach auf der schnelleren Störungsbeseitigung sowie der Minimierung von Flurschäden bei Einsätzen an Freileitungen. Am Mittwochnachmittag wurden am Standort Biberach symbolisch drei neue Lkw übernommen, deren Sonderausstattung branchenweit bislang einmalig sein dürfte.

Das Rückgrat der Stromversorgung in Teilen Oberschwabens und vor allem im Allgäu besteht nach wie vor vielfach aus 20 000 Volt Freileitungen. Sie reichen oft bis in entlegenste Weiler und führen durch dünn besiedelte und dafür waldreiche und von Landwirtschaft geprägte Gebiete. Entsprechend groß sind die Herausforderungen für die Teams, die mit bis zu 35 Tonnen schwerem Gerät gerissene Leiterseile reparieren oder gar umgeknickte Masten auswechseln sollen.

Immer wieder an ihre Grenzen kommen sogar die Allradfahrzeuge, wenn das Terrain auch noch vom Regen aufgeweicht ist, sagt Nikolai Mattes. Als Teamleiter der Montage in Oberschwaben tüftelt er an Verbesserungen und konnte dafür jetzt eine Lösung präsentieren: Die Achsen wurden so umgebaut, dass sich Räder mit Traktor- und Ballonreifen montieren lassen, wie sie auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das verlangsame zwar die Fahrten auf Landstraßen deutlich. „Dafür dürften diese Lkw nicht mehr in durchweichten Wiesen stecken bleiben.“ Gerade nach Unwettern verspricht er sich davon eine Beschleunigung komplizierter Einsätze. „Obendrein minimieren wir so die unvermeidlichen Flurschäden.“ Neben den beiden Schwerfahrzeugen verfügt auch der neue Mannschaftswagen über die Spezialbereifung.

Im Auge hat Mattes bei Neu- und Ersatzbeschaffungen aber auch andere betriebliche Belange. Dazu gehören insbesondere der Freileitungsbau, die möglichst unterbrechungsfreie Wartung und der Umbau alter Ortsnetzstationen oder auch der Vogelschutz. So wurden die Lastkrane mit Hubarbeitskorb an Lkw speziell auf das Arbeiten an den verschiedenen Masttypen aus Beton, Stahl oder Holz ausgerichtet. Mit einem Kipper als Fahrzeugaufbau lässt sich beim Mastwechsel auszuhebendes Erdreich sofort verladen und abtransportieren. „So manches Gerät entwickelt sich in Richtung einer ‚Eier legenden Wollmilchsau‘“, witzelte Mattes bei der Übergabe. Womit Richard Huber, verantwortlich für den Betrieb der gesamten Netze BW, jedenfalls sehr zufrieden scheint: „Eine topmoderne Ausstattung gehört zwingend dazu, damit unsere Mitarbeiter rund um die Uhr und bei jedem Wetter ihren Job gut machen können“. Deshalb unterstütze er mit Nachdruck diese Entwicklungen, die aus der Praxis stammen.