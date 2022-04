Mit Russland keine Verhandlungen möglich

„Manche Maßnahmen erschrecken, aber sie sind offenbar nötig, wenn keine anderen Wege der Verständigung mehr beschritten werden können.“ Dies teilen die Grünen in einer Pressemitteilung zur Biberacher Kreismitgliederversammlung mit. Demnach haben sie dort mit großer Mehrheit der Forderung an die Bundesregierung zugestimmt, die Ukraine unverzüglich mit schweren Waffen zu unterstützen. Der Kreisverband unterstütze damit ausdrücklich die Politik der grünen Außenministerin Annalena Baerbock, heißt es.

Zuvor habe sich der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Michael Joukov auf Bitte des Kreisverbandes in der Onlinekonferenz zum Ukraine-Krieg geäußert und Sofia Denysenko, eine ukrainische Schülerin, habe über die Lage in ihrem Heimatland berichtet. Joukov, der eine ukrainische Mutter und einen russischen Vater hat und in Russland aufgewachsen ist, zeigte sich mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen der russischen Armee in der Ukraine über eine Fortsetzung der jahrelang verfolgten Politik des „Wandels durch Annäherung“ skeptisch. Mit der derzeitigen russischen Regierung unter Putin seien letztlich keine Verhandlungen möglich.

Der Mitteilung zufolge vertraten insbesondere die Mitglieder des Kreisvorstands von Bündnis 90/Die Grünen unterschiedliche Standpunkte zu weiteren Sanktionen gegenüber Russland. So habe Ulrich Teubert den Angriff auf die Ukraine als Angriff auf die verfassten Demokratien und die westliche Wertewelt bezeichnet. Seiner Ansicht nach reagierten die Politiker auf diese Tatsache zu wenig, weshalb er sich für ein komplettes Embargo der russischen Öl- und Gaslieferungen aussprach. Alina Welser stellte dem gegenüber fest, dass ein solcher Schritt mit einem weiteren Anstieg der Inflationsrate, Entlassungen und einer Schwächung der Wirtschaftskraft verbunden sei, mit nicht absehbaren Folgen für den sozialen Frieden. Schon der Anstieg der Benzinpreise habe zu sozialer Unruhe in der Bevölkerung geführt. Birgit Gnoyke erinnerte an die Gefahren für den Bestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die durch eine Wirtschaftskrise ausgelöst werden können. Eine Demokratie sei existentiell auf eine funktionierende Wirtschaft angewiesen. Die Schülerin Sofia Denysenko berichtete davon, wie schwer es ihren nach Deutschland geflüchteten Altersgenossinnen und -genossen falle, die deutsche Sprache zu erlernen. Die Verständigung auf Englisch erleichtere da vieles. Sie seien froh, so gastfreundlich in Deutschland aufgenommen zu werden.