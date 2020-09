Mit Rehasport und Fitnesskursen starten

Die TGfit-Kurse und Rehasportangebote der TG Biberach starten in der Woche ab Montag, 14. September. Es gibt noch wenige freie Restplätze bei den Gesundheits- und Fitnesskursen zu ergattern.

Der Kurs „Mama fit, Baby mit“ richten sich an Mütter, die nach der Schwangerschaft wieder fit werden und sich in seinem Körper wohlfühlen möchten. Durch ein gezieltes Muskel- und Ausdauertraining wird der ideale Ausgleich für die alltäglichen Anforderungen geschaffen, sowie Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und Beckenbodenschwächen reduziert. Die Betreuungsfrage der Kleinen stellt kein Problem dar, denn die Babys sind mit dabei und werden in das Training mit eingebunden. Willkommen sind aber auch Mamas, die ohne ihre Babys trainieren möchten. Der Kurs findet freitags von 10 bis 11 Uhr im TG-Sportcenter, statt

Wer ordentlich ins Schwitzen kommen möchte ist bei den Kursen After-Work-Out und Kettlebell&More genau richtig. Das After-Work-Out dient als komplettes Fitnesstraining zur Verbesserung der allgemeinen Fitness und Beweglichkeit. Durch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und kleinen Geräten wird die Körperwahrnehmung, Kraft und Koordination gesteigert. Die Kurse finden freitags von 17 bis 18 Uhr (Kettlebell&More) und von 18.30-19.30 Uhr (After-Work-Out) im Sportraum der Sprachheilschule statt.

Auf Entdeckungstour begleitet von den Eltern werden Babys in dem Angebot „Babys in Action“. Im Vordergrund stehen Bewegungs-, Körper- und Sinneserfahrungen für die Kleinsten. Begegnungen mit anderen Kindern, in sicherem Rahmen neugierig aus Entdeckungstour gehen. Für die Eltern besteht Gelegenheit sich auszutauschen, Fragen zu stellen und Tipps im Handling zu erhalten. Die Stufe 1 eigne sich für Babys bis zehn Monate und findet freitags von 9 bis 10 Uhr im TG-Sportcenter statt. Die Stufe 2 richtet sich an Babys von zehn bis 18 Monaten und findet im Anschluss von 10.30 bis 11.30 Uhr statt.

Ganz neu im Programm ist der Kurs „Kinsporth für Senioren“ (freitags 11.30 Uhr) im TG-Sportcenter. Durch dieses spaßbetonte Training werden beide Gehirnhälften zeitgleich aktiviert. Ein Mix aus leichten körperlichen Übungen und geistigen Aufgaben verbessert die Konzentrationsfähigkeit, und der Geist kommt besser in Balance.

Ausdauerbetonte Bewegung an der frischen Luft findet in unseren Kursen Nordic Walking (montags und freitags um 8.30 Uhr, mittwochs um 17.30 Uhr) oder Jogginggruppen für Anfänger (donnerstags 17.30 Uhr) und Fortgeschrittene (dienstags 17.30 Uhr) statt.