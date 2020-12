Mit Rauschgift am Steuer

Einen berauschten Fahrer hat die Polizei am Donnerstag in Biberach aus dem Verkehr gezogen. Nach Angben der Polizei fiel einer Streife gegen 23 Uhr in der Waldseer Straße ein Audi auf, weil dieser die Nebelscheinwerfer eingeschaltet hatte. Die Beamten hielten den Wagen an und kontrollierten den 30-jährigen Fahrer. Der Mann schien Rauschgift konsumiert zu haben. Ein Test bestätigte den Verdacht der Polizisten.

In einer Klinik musste der Autofahrer eine Blutprobe abgeben. Zudem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Nun sieht der Audi-Fahrer einem Bußgeld und einem Fahrverbot entgegen, heißt es in dem Bericht.