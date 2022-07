Mit quietschenden Reifen und 2,5 Promille

Gegen 23.30 Uhr ist eine 48-Jährige am Dienstagabend mit ihrem Renault in der Riedlinger Straße losgefahren. Weil sie mit quietschenden Reifen anfuhr und die Abstände zu anderen Autos nicht einhielt, kontrollierte die Polizei das Fahrzeug. Ziel war es laut Bericht der Polizeibeamten „Schlimmeres zu verhindern“. Schnell hatten die Polizisaten nämlich den Verdacht, dass auch Alkohol im Spiel sein könnte. Ein Test bestätigte dies. Er ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Frau musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihr ein Arzt Blut. Ihren Führerschein musste sie noch an Ort und Stelle abgeben. Die Polizei untersagte ihr die Weiterfahrt. Auf die 48-Jährige kommt nun eine Anzeige zu.