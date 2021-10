Mit mobilen Teams geht das Impfen im Kreis Biberach weiter

Mit dem Mobilen Impfteam können Interessierte per E-Mail an mit@drk-bc.de oder unter Telefon 0151/46382143 in Kontakt treten, um weitere Informationen bitten oder auch Anfragen zu Impfaktionen stellen.

Nach der Schließung der Impfzentren am 30. September setzt das Land Baden-Württemberg bis Jahresende bei den Corona-Impfungen auf die niedergelassenen Ärzte und die Betriebsärzte. Unterstützt werden sie bis zum Jahresende landesweit von 30 Mobilen Impfteams (MIT), darunter ein Team des Biberacher DRK-Kreisverbands. Dieses ist bereits am Samstag im Biberacher Rathaus in Aktion.

Für die Landkreise Biberach, Ravensburg und Sigmaringen zeichnet die Oberschwabenklinik (OSK) in Ravensburg als einer von landesweit zwölf Krankenhausstandorten für zwei MIT verantwortlich. Die notwendige Ausstattung erhielten die Krankenhäuser aus den Beständen der aufgelösten Impfzentren.

Die MIT sollen nach Plänen des Gesundheitsministeriums vor allem bei den Auffrischungsimpfungen von vulnerablen, immobilen Personen zum Einsatz kommen, etwa in Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen, aber auch Impfungen an Schulen vornehmen oder offene Impf-Aktionen anbieten.

Menschen aufklären und motivieren

Als eine ihrer Hauptaufgaben bezeichnet das Biberacher Team nach wie vor die Aufklärung und Motivation der Menschen – und blickt dabei auf einige Erfolge zurück. „Wer zu uns gekommen ist und noch Aufklärungsbedarf hatte, hat sich am Ende immer impfen lassen“, berichtet Dr. Jobst Isbary. Der Mediziner wirkte als Ärztlicher Leiter im Ummendorfer Kreisimpfzentrum und nimmt diese Aufgabe fortan auch beim MIT des Biberacher DRK-Kreisverbands wahr.

Bis zu seinem Ruhestand 2012 war Isbary Ärztlicher Direktor der damaligen Kreiskliniken, nun widmet er sich der Aufgabe, möglichst viele Menschen von den Vorteilen einer Impfung zu überzeugen. Dabei weiß Isbary weiterhin ein großes Team an seiner Seite, darunter 22 Ärzte sowie 17 medizinische Fachangestellte, die bereits im Kreisimpfzentrum aktiv waren.

Bis zu drei Teams parallel möglich

„Wir haben einen Teil des Personals nach der Schließung des Kreisimpfzentrums übernommen, weil wir gesehen haben, dass der Impfbedarf weiter da ist“, sagt DRK-Geschäftsführer Michael Mutschler. Das Personal sei dementsprechend fachlich kompetent und gut vorbereitet, garantiert Mutschler.

Bewährt habe sich eine vierköpfige Besetzung: ein Arzt, zwei Medizinische Fachangestellte sowie eine Dokumentationskraft. Bis zu drei Teams könnte der DRK je nach Bedarf parallel einsetzen. Auch die nötigen Fahrzeuge sind vorhanden. So kommt unter anderem auch die mobile Praxis des DRK-Kreisverbands zum Einsatz.

Während das OSK das zweite Impfteam neu zusammenstellen und ausrüsten musste, bezeichnet es Projektleiter Swen Wendt als „Glücksfall“, dass die OSK das bewährte Team des Biberacher DRK mit ins Boot holen konnte. Wendt kümmert sich unter anderem darum, dass das DRK-Team mit Impfstoff und Ausrüstung versorgt wird. Jeden Mittwoch trifft er sich dazu in Ravensburg mit Michael Kolb, beim Biberacher MIT für Personal, Material und Tourenplanung zuständig.

Das Biberacher MIT wird Impftermine im Landkreis Biberach und Einsätze im Landkreis Sigmaringen übernehmen. Erste Termine sind bereits vereinbart. Nach einer Anfrage der Stadt Biberach ist das DRK mit einem Team an diesem Samstag während des Wochenmarkts von 9 bis 12 Uhr im Rathaus vertreten, das zweite MIT der Region zeigt am Wochenende beim verkaufsoffenen Sonntag in Weingarten Präsenz.

Niederschwellige Angebote

Jedes MIT könne rechnerisch täglich rund 70 Impfungen durchführen, so das Gesundheitsministerium. Mit sieben Betriebstagen pro Woche ergibt sich somit eine wöchentliche Maximalkapazität von 490 Impfungen. Doch es seien auch mehr Impfungen möglich, versichert Michael Kolb, etwa um Impfaktionen an mehreren Schulen zu bewältigen. In der Regel werden die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson verabreicht, auf vorherige Anfrage steht auch Moderna zur Verfügung.

Wie am Samstag in Biberach will das DRK weiterhin auf niederschwellige Angebote setzen. Ohne Anmeldung kann man sich dort spontan entscheiden, Voraussetzung ist lediglich der Personalausweis und wenn möglich der Impfpass.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese niederschwelligen Angebote auch angenommen werden“, so Isbary, der hofft, noch viele Menschen von einer Impfung überzeugen zu können. Von vielen Auslandskontakten weiß er, „wie gnadenlos froh die Leute in anderen Ländern wären“, wenn sie ein vergleichbares Impfangebot hätten.