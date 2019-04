Mit mehr als 400 Mitgliedern gut aufgestellt

Im vergangenen Jahr hat die Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert. Abteilungsleiterin Sabine Kort blickte in der Hauptversammlung der TSA auf die Veranstaltungen rund ums Jubiläumsjahr zurück, vor allem auf die festliche Gala am 13. Oktober, zu deren Gelingen verschiedene TSA-Gruppen mit tollen Auftritten gesorgt hatten.

Aktuell tanzen 411 Mitglieder in einer der vielfältigen TSA-Gruppen. Von Sonntag bis Freitag wird täglich trainiert im Bereich Breitensport, Turniertanz, Discofox, Zumba, Kindertanz, Jazz/Hip-Hop und Showtanz. Außerdem bietet die TSA ein vielfältiges Angebot an zeitlich begrenzten Kursen, bei denen keine Mitgliedschaft erforderlich ist.

Sportwart Arno Kalkuhl blickte in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Jahr im Bereich Leistungssport zurück. 14 Paare hatten im Jahr 2018 die Lizenz zum Turniertanz. Von diesen Paaren wurden insgesamt rund 150 Turniere getanzt.

Ehrungen gab es für sportliche Erfolge und Aufstiege: Die Bronzemedaille bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften der Senioren-II-B-Latein-Klasse erlangten Birgit und Christophe Schoenenberger im Februar 2018. Damit hatten sie die nötigen Aufstiegsplatzierungen zusammen und brauchten nur noch wenige Aufstiegspunkte für die nächsthöhere A-Klasse. Im Juli 2018 war es dann so weit: Bei den Bavarian Dance Days in Rosenheim stiegen Schoenenbergers in die A-Klasse auf.

Zwei weitere Paare stiegen im vergangenen Jahr in die nächsthöhere Leistungsklasse auf: Vera Hergenröther und Rainer Walter sowie Petra und Volker Rudischhauser erreichten den Aufstieg in die B-Klasse der Senioren III Standard.

Eine weitere Ehrung erhielten Vera Hergenröther und Rainer Walter für die im Sommer 2018 erworbene Turnierleiterlizenz. Damit hat die TSA aktuell wieder vier lizenzierte Turnierleiter und ist damit in der Lage, größere Turnierveranstaltungen in Biberach auszurichten.

Kleiner Ausblick auf das Jahr 2020: Die TSA wurde vom Tanzsportverband Baden-Württemberg mit der Ausrichtung der Landesmeisterschaften der Senioren III Standard von der Einsteigerklasse D bis zur Sonderklasse S beauftragt. Diese hochklassige Turnierveranstaltung findet am 12. September 2020 in der Biberacher Stadthalle statt.