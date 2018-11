Mit Kaffeeanbau die Landflucht verhindern

Michael Höschele aus Biberach engagiert sich seit Ende der 90er-Jahre für die Menschen in der nepalesischen Region Lurpung rund 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kathmandu. Die Dörfer dort liegen in schwer zugänglichem, gebirgigem Gelände. Mit seinem Verein „Himalayan Project“ hat der 49-Jährige dort inzwischen mehrere Schulen gebaut und nach dem großen Erdbeben von 2015 geholfen. Die SZ-Weihnachtsaktion unterstützt Höschele nun bei einem neuen Vorhaben, das vor allem die Landflucht junger Männer verhindern soll.

Lurpung liegt auf rund 1500 Metern Höhe. Obwohl einige der 8000er-Gipfel des Himalaja nur etwa 50 Kilometer Luftlinie entfernt sind, ist die Region kein Ziel von Touristen. Die wenigen Hundert Menschen dort leben von der Landwirtschaft. „Angebaut wird hauptsächlich Mais für den Eigenbedarf“, sagt Höschele.

Um den Kindern eine Perspektive zu ermöglichen, war das erste Projekt des Vereins 2009 der Bau einer weiterführenden Schule für die Klassen fünf bis sieben zusätzlich zur bestehenden kleinen Grundschule. 2014 wurde die weiterführende Schule um weitere Klassen erweitert, sodass die Kinder jetzt bis zur zehnten Klasse zur Schule gehen können.

Der eigentlich geplante Bau einer Wasserleitung, um die Versorgung für Lurpung zu verbessern, machte ein schweres Erdbeben in Nepal im Frühjahr 2015 zunichte. „Da ging es zunächst darum, die Not zu lindern und Aufbauhilfe zu leisten“, sagt Michael Höschele.

In dieser Zeit halfen viele Nepalfreunde, auch aus Biberach, mit ihren Spenden. „Das hat uns in die Lage versetzt, dass wir in den vergangenen Jahren nun fünf weitere Grundschulen in den Nachbardörfern bauen konnten“, so Höschele. Er wird im Dezember nach Nepal reisen, um bei der Einweihung der Schulen dabei zu sein.

Mithilfe der „Ingenieure ohne Grenzen“ aus Nürnberg gelang es Höschele und seinem Verein auch, ein erdbebensicheres Musterhaus zu errichten, das nun als Wohnung für die Lehrer der weiterführenden Schule dient. „Wir hatten da zuletzt immer wieder Personalwechsel, weil es viel Überzeugungskraft braucht, jemanden dazu zu bringen, in dieser abgelegenen Gegend zu unterrichten“, sagt Höschele. Das Musterhaus soll den Lehrern etwas mehr Lebensqualität bieten. Gleichzeitig dient es auch als Anschauungsobjekt für weitere Dorfbewohner, um auch ihre Häuser künftig erdbebensicher zu errichten.

Während der Zeit der Bauarbeiten fiel Höschele aber noch etwas anderes auf. „In den Dörfern leben inzwischen hauptsächlich Frauen, Kinder und alte Männer.“ Viele der jüngeren Männer suchten ihr Glück im Ausland. „Teilweise werden sie als billige Arbeitskräfte in Katar verheizt, wo sie auf den Baustellen der WM-Stadien schuften. Teilweise sind junge Männer inzwischen auch als Flüchtlinge in Europa angekommen“, weiß Höschele. Eine Entwicklung, die er in „seiner“ Hilfsregion gerne bremsen möchte. „Denn das sind genau die Leute, die wir in den Dörfern eigentlich brauchen.“

Sein Ansatz: Er will junge Männer zu Kaffeebauern ausbilden. Es gebe in der Region bereits einige Kaffeebauern, die es schaffen, damit sich und ihre Familien zu versorgen. „Nepalesischer Hochlandkaffee hat einen guten Ruf“, sagt Höschele. Auch in Nepal selbst, beispielsweise in der Hauptstadt Kathmandu, hätten in den vergangenen Jahren immer mehr Kaffeehäuser eröffnet. Auch nach Biberach hat Höschele bereits 150 Kilogramm Kaffee aus Nepal importiert, der in der „Kaffeebühne“ in der Radgasse von Peter Grunwald geröstet wurde. „Es wurde alles verkauft, das macht mir Hoffnung“, sagt er. Noch gibt es in Lurpung keinen Kaffeeanbau. Das will Höschele mithilfe der SZ-Spenden möglichst bald ändern. Klimatisch sei das möglich, eine Ernte sei im Unterschied zu Gebieten in Südamerika allerdings nur einmal pro Jahr möglich.

Notwendig sei auch, dass in diesem Zusammenhang auch die Wasserversorgung von Lurpung verbessert werde. Momentan liegt das Dorf am Ende einer etwa 15 Kilometer langen Leitung, die aber davor bereits von anderen Dörfern angezapft werde. „Ziel ist, eine Leitung direkt nach Lurpung zu legen“, sagt Höschele. Damit sollen in erster Linie Menschen und Tiere mit Wasser versorgt werden, „aber wir haben dann natürlich auch die Möglichkeit, Felder zu bewässern“. Seine Ideen will er den Menschen in den kommenden Wochen bei seinem Besuch vorstellen und hofft, damit die Landflucht zu verhindern.