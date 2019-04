Mit Geduld drei Punkte einfahren

Der FV Biberach will nach dem klaren Derbysieg in Ochsenhausen nachlegen. Der Aufsteiger empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den TSV Straßberg. Erstmals in diesem Jahr findet ein Spiel der Fußball-Landesliga im Biberacher Stadion statt.

„Ich habe mir den Platz nochmals angeschaut“, sagt Biberachs Trainer Dietmar Hatzing. Er sei nach dem Auftritt der American Footballer am vergangenen Wochenende nochmals gemäht worden und in einem ganz guten Zustand – trotz der Regenfälle der vergangenen Tage. Der Spielort ändert sich und womöglich auch die Aufstellung des FV Biberach auf der einen oder anderen Position. Andreas Wonschick und Timo Heimpel, der im Derby zur Halbzeit mit Leistenproblemen ausgewechselt werden musste, haben laut Hatzing ihre Verletzungen schneller auskuriert als erwartet und sind eine Option für das Team. „Ob sie schon in der Startelf stehen, werde ich kurzfristig entscheiden.“ Der Biberacher Trainer kann aus dem Vollen schöpfen, lediglich Ahmad Yosef und Oliver Remke hätten über leichte Erkältungen während der Trainingswoche geklagt. Personell also alles gut beim FV Biberach. Bleibt die Frage, wie der vermutliche Abwehrriegel der Gäste aus Straßberg zu knacken ist.

Unangenehmer Gegner

Der TSV – vor zwei Jahren in die Landesliga aufgestiegen – hat mit erst 16 Gegentoren in 20 Spielen die zweitwenigsten Treffer kassiert. Nur der Spitzenreiter aus Berg steht mit 13 Gegentoren noch besser da. „Straßberg ist eine unangenehm zu spielende Mannschaft, die sehr viel Wert auf Kompaktheit und Defensivarbeit legt“, beschreibt Dietmar Hatzing die taktische Ausrichtung des Gegners. Ein 0:0 scheint das Lieblingsergebnis der Straßberger zu sein. Acht Mal hat das Team von Trainer Oliver Pfaff bereits unentschieden gespielt, vier Partien davon endeten torlos. Auch das Vorrundenspiel gegen Biberach im Herbst hatte dieses Ergebnis. „Wir hatten ein, zwei Möglichkeiten, hätten das Spiel am Ende aber auch noch verlieren können“, erinnert sich Hatzing. Am vergangenen Sonntag hat Straßberg aber durch ein deutliches 3:0 gegen den FV Ravensburg II aufhorchen lassen und sich auf den siebten Platz der Tabelle verbessert. Mit diesem Erfolg wurde auch die Serie von sechs sieglosen Spielen beendet.

Klar ist dennoch, dass der FV Biberach als Favorit ins Spiel geht und weitere drei Punkte im Kampf um Platz zwei einfahren will. „Wir müssen geduldig spielen und dürfen uns kein Gegentor einfangen, dann werden wird das Spiel auch gewinnen“, ist Dietmar Hatzing überzeugt.