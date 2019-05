Mit Geduld das Spiel gewinnen

Im vorgezogenen Spiel der Fußball-Landesliga empfängt der FV Biberach am Freitagabend um 19 Uhr im Biberacher Stadion den SV Oberzell. Die Biberacher können ihre Erfolgsserie fortsetzen und weiter Jagd auf den Relegationsrang zwei machen. Die Gäste aus Oberzell dagegen sind stark abstiegsgefährdet und brauchen auch jeden Punkt.

Abgehakt ist die abgebrochene Partie des FV Biberach am vergangenen Sonntag beim FC Leutkirch. Zum Zeitpunkt des Abbruchs nach 75 Minuten führten die Biberacher mit 2:1 und wären auf den zweiten Platz in der Tabelle gesprungen. Doch ein heftiges Gewitter mit Blitz und Donner über Leutkirch verhinderte dies. „Das war höhere Gewalt, die wir nicht beeinflussen konnten“, sagt Biberachs Trainer Dietmar Hatzing. „Auf jeden Fall war die Entscheidung des Schiedsrichters richtig.“ Das Spiel ist jetzt für den kommenden Mittwochabend um 18.30 Uhr in Leutkirch angesetzt.

Hatzing fordert volle Konzentration

Dann könnte der Gastgeber allerdings schon abgestiegen sein. „Das interessiert uns nicht, wir wollen unser Ding durchziehen“, betont Hatzing, der mit der ersten halben Stunde im Allgäu nicht zufrieden war. „Wir waren zu fahrig und zu ungeduldig im Aufbauspiel und sind auch zu Recht in Rückstand geraten.“ Auch deshalb fordert der Trainer gegen Oberzell volle Konzentration von der ersten Sekunde an. Man müsse den Ball auch mal in den eigenen Reihen hin- und herschieben können und nicht gleich nach vorne drängen. Ähnlich wie gegen den FC Mengen, als man 3:0 gewann, soll geduldig agiert werden.

Zumal der Gegner fast schon alles oder nichts spielen muss. Derzeit ist davon auszugehen, dass Laupheim und Albstadt aus der Verbandsliga absteigen und somit der aktuelle Tabellenplatz des SV Oberzell reichen würde, um die Abstiegsrelegation zu erreichen. Aber was passiert, wenn der FC Wangen in der Verbandsliga in den letzten drei Spielen noch einbricht und auch noch in die Landesliga Staffel IV runter muss. Dann wäre der Platz zwölf ein direkter Abstiegsplatz (siehe Kasten). Ein Szenario, das sich die Gäste sicher nicht ausmalen wollen. Trainer Achim Pfuderer versucht eher, seinem Team auch beim Gastspiel in Biberach Mut zu machen: „Die Mannschaft hat mit ihrem Auftritt in Weiler gezeigt, dass sie noch lebt“, auch wenn laut Pfuderer der FV Biberach noch einen Tick stärker ist als der FV Weiler. Zudem habe man in der vergangenen Saison zweimal Unentschieden gegen Biberach gezeigt.

Kollege Dietmar Hatzing muss weiterhin auf Julius Grimm aus beruflichen Gründen verzichten. Zudem ist die Saison für Torhüter Alexander Beck beendet, der sich in der kommenden Woche am Meniskus operieren lassen muss. Beck wurde aber schon in den vergangenen Wochen von Florian Fritzenschaf sehr gut ersetzt. Biberachs Trainer kann in Sachen Mannschaftsaufstellung somit fast aus dem Vollen schöpfen und kündigt an, dass die Diamant-Brüder wohl die Flügelzange bilden werden gegen den SV Oberzell. „Beide Spieler haben sehr viel Tempo und können beim Gegner für Verwirrung sorgen.“ Im Zentrum sollen sich wie gewohnt Andreas Wonschick und Florian Treske abwechseln und ergänzen. Für den Biberacher Kapitän geht es auch noch um die Fupa-Torjägerkanone in der Landesliga. Aktuell steht Wonschick laut Fupa Oberschwaben gemeinsam mit Alexander Klotz (FV Mengen) und Matthias Stadelmann (Weiler) bei 15 Treffern und auf Platz eins der Torschützenliste.