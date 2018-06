Mit Fußball besser lesen lernen

Die Stadtbücherei Biberach und die Mali-Schule haben gemeinsam das Fußball- und Leseprojekt „Kopf & Fuß“ ins Leben gerufen. 16 fußballbegeisterte Schüler der Mali-Schule nehmen daran teil. Über ihr Interesse an Fußball sollen die Jugendlichen auch für das Lesen und die Stadtbücherei gewonnen werden.

„Wir sind für die USA!“, stellten zu Beginn gleich einige Jungs klar, die sich gemeinsam das Fußball-WM-Spiel Deutschland – USA in der Stadtbücherei anschauten. Anne Grauel und Marc Kuschick von der Stadtbücherei hatten in der Lernwerkstatt eine gemütliche WM-Arena mit Liegestühlen, Sofas und Sitzkissen aufgebaut. Eingeladen waren 16 Jungen, die am Projekt „Kopf & Fuß – schlau werden und fit bleiben“ teilnehmen. Gekrönt wurde das Gruppenerlebnis von Pizza und Wassermelone und einem spontanen Kick auf dem Viehmarktplatz in der Halbzeitpause. Und am Schluss jubelten doch fast alle über das deutsche Tor.

Das Kooperationsprojekt der Stadtbücherei Biberach und der Mali-Schule ist eins der elf lokalen Projekte, das im WM-Jahr für die Aktion „kicken & lesen“ der Baden-Württemberg-Stiftung, des VfB Stuttgart und des SC Freiburg ausgewählt wurde. Seit März treffen sich die Siebt- und Achtklässler bis zu den Sommerferien einmal in der Woche zum Fußballtraining mit ihrem Lehrer Alexander Hagen in der Sporthalle der Mali-Schule. Geübt werden aber nicht nur Fußballtricks, sondern auch das Lesen. Dafür wurden spezielle Lese-Trainingsmappen angeschafft, aus denen sich die Jungen zwischen den Trainingselementen und dem Fußballspielen gegenseitig vorlesen. Außerdem schmökern sie in den Fußballsachbüchern aus der Medienbox, die die Stadtbücherei für das Projekt zusammengestellt hat, oder in der Zeitschrift „Kicker“.

„Viele der Jungs sind hochmotiviert, andere haben an Selbstbewusstsein dazugewonnen“, meint Alexander Hagen. Für besonders faires Verhalten gibt es nämlich eine Belohnung. Sieben Jungen dürfen beim „kicken & lesen-Fußballcamp“ beim VfB Stuttgart ein tolles Wochenende erleben. Eine ganz besondere Ehre, meinen die beiden Gewinner Oliver und Edis. „Wir finden es total cool, mal bei einem Bundesligaverein zu trainieren“, sagen die beiden 13jährigen.

Als zusätzliche Motivation werden alle Teilnehmer von „kicken & lesen 2014“ im September zu einem Heimspiel des VfB Stuttgart und einer Urkundenverleihung in die Mercedes-Benz-Arena eingeladen. Zum Thema „Lesen“ nahmen die Jungen außerdem an einem Buchcasting in der Stadtbücherei teil, bei dem die Jugendlichen wie in einer Castingshow die Buch-Kandidaten anhand verschiedener Kriterien wie dem Buchtitel, dem Cover, Klappentext und einer Leseprobe aus dem jeweiligen Buch bewerteten. Gewinner in der Kategorie „Lustiges“ wurde das Buch „Dönerröschen“ von Jaromir Konecny. Wie passend, dass die Jungs zwei Wochen später eine exklusive Lesung mit dem Jugendbuchautor und Poetry Slammer aus München in der Stadtbücherei erleben durften. Mit Anekdoten aus seinem Leben sowie Jongliereinlagen sorgte er für viel Gelächter bei den Jungs.