Mit einem Sprung in den neuen Lebensabschnitt

In der Mittelberg-Grundschule in Biberach sind kürzlich insgesamt 41 Erstklässler und 15 Schüler der Grundschulförderklasse eingeschult. Aufgrund der Corona-Bedingungen gab es für jede Klasse eine eigene Feier in der Turnhalle, in der die Schulanfänger mit einer vorher festgelegten Zahl an Gästen auf Abstand sitzen konnten.

Ein kleiner Lehrerchor stimmte die Gäste musikalisch auf die nun beginnende Schulzeit ein, bevor Schulleiter Robert Barthold die neuen Schüler und ihre Familien im Namen der Schule willkommen hieß. Auch die Zweitklässler, die aufgrund der Corona-Bedingungen nicht persönlich anwesend sein konnten, begrüßten ihre neuen Mitschüler mit einer Video-Botschaft und lasen ihnen per Video die Geschichte „Vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ vor.

Auf dem Weg zum erfolgreichen Lernen gibt es einige Hürden zu überwinden, erklärte Robert Barthold in seinen Grußworten, aber das Team der Schule würde gemeinsam mit den Eltern den Kindern helfen, diese Hindernisse zu bewältigen. Symbolisch für diesen Schritt hatte er in der Halle unterschiedlich hohe Sprungkästen aufgebaut, auf die die Schulanfänger kletterten und mit einem großen Sprung und viel Applaus der Gäste in den neuen Lebensabschnitt Schule sprangen. Anschließend durften sie mit ihrer neuen Klasse zu einer ersten Unterrichtsstunde aufbrechen.