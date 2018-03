Mit einem Doppelsalto in die Saison

Die Turner der TG Biberach/Bad Waldsee I sind mit einem Auswärtssieg gegen den TSV Dunningen I in die Bezirksligasaison gestartet. Die TG I gewann mit 265,20:259,05 Punkten.

Der Wettkampf, in dem zum ersten Mal nach neuen Wertungsvorschriften geturnt wurde, begann am Boden mit einem souveränen Auftritt der Turner aus Biberach und Bad Waldsee. Christian Stützle Fernández beeindruckte die Zuschauer mit einem Doppelsalto rückwärts und erzielte so die höchste Wertung für sein Team (12,75 Punkte). Auch Michael Lämmle brachte es mit einem hohen Ausgangswert auf mehr als zwölf Punkte. Am Ende ging der Boden mit fünf Hundertsteln Vorsprung an die TG. Ebenfalls knapp mit nur einem Zehntel Unterschied gewann Biberach/Bad Waldsee auch am Pauschenpferd. Dort punktete Marc Pfeilsticker aus Bad Waldsee mit einer überragenden Ausführung. An den Ringen steuerte Alexander Schneider, der jüngste TG-Turner, wichtige Punkte bei. Trotzdem ging dieses Gerät an den TSV Dunningen, der damit zur Pause führte.

Doch schon am Sprung kämpften sich die Gäste wieder mit sicheren Übungen und nur kleinen Abzügen nach vorn. Daniel Ostertag und Julian Stefanic präsentierten dabei fast fehlerfreie Handstandüberschläge. Am Barren, erfahrungsgemäß eines der stärksten Geräte der TG, erzielte das Team um Mannschaftsführer Jochen Baur unter anderem durch hochbewertete Schraubensaltos als Abgang sehr gute Wertungen. Mit einer knappen Führung ging es zur Entscheidung ans Reck. Nach einem Patzer gelang es den vier folgenden Turnern ohne grobe Fehler durchzuturnen, was für den Gesamtsieg und sogar für den Gerätesieg am Reck reichte. Bester Punktelieferant am Reck war Stefan Tony, der zum ersten Mal für die TG Biberach/Bad Waldsee im Einsatz war.

Der nächste Wettkampf findet am 24. Februar um 17 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach statt.