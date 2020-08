Mit Disziplin durch die Krise: Wie ein Biberacher Student die Coronapandemie in Taiwan erlebt

Taiwan hat früh auf die Coronapandemie reagiert. Die Grenze nach China wurde Anfang Februar geschlossen, Ende des Monats folgte eine Einreisesperre für Ausländer. Noch rechtzeitig vorher, am 10. Februar, flog der Biberacher Architekturstudent Clemens Krüskemper für ein Auslandssemester in die Hauptstadt Taipeh. Er erlebte ein Land, das mit strengen Regeln und Disziplin auf die Coronakrise reagierte und dabei nie die Freundlichkeit gegenüber Fremden vergaß. Als er im Juli sein Rückflug anstand und die Infektionszahlen in Deutschland wieder hochgingen, wurde er gefragt, ob er nicht lieber länger im sicheren Taiwan bleiben wolle.

Das Auslandsemester nicht anzutreten, stand für Clemens Krüskemper nie zur Debatte. Vor dem Abflug im Februar kaufte er in einer Biberacher Apotheke die letzten vorrätigen Masken. Zehn Stück. Mit diesen und einem Fläschchen Handdesinfektionsgel im Gepäck machte er sich auf nach Taiwan. Das Auslandssemester an der National Taiwan University of Science an Technology sollte den Abschluss seines Studiums an der Hochschule Biberach bilden. Die Uni in Taipeh hatte einen guten Ruf und bot ihm die Chance, sich mit der Stadtentwicklung Asiens zu beschäftigen.

Keine Spur von Großstadtchaos

Von Biberach aus hatte er übers Internet ein WG-Zimmer gemietet, die Uni stellte ihm und den anderen ausländischen Studierenden Partner zur Seite, die ihnen beim Start in dem fremden Land halfen. Taipeh mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern habe ihn überrascht, sagt Krüskemper. Keine Spur von Großstadtchaos habe er gesehen, im Gegenteil, die Stadt habe sich als sehr strukturiert und sauber erwiesen. „Ich habe noch nie ein so geordnetes Land gesehen. Selbst vor der Rolltreppe und vor den U-Bahntüren wird Schlange gestanden, da drängelt keiner“, erzählt der 24-Jährige.

Das Semester startete wegen Corona mit zwei Wochen Verspätung. Am Eingang der Universität wurde bei jedem die Temperatur gemessen. Auf dem Campus galt Maskenpflicht, in den Seminarräumen gab es Desinfektionsmittel, mit denen jeder seinen Tisch und Stuhl desinfizieren konnte. „Und das haben die Studierenden auch gemacht“, erzählt Clemens Krüskemper. „Auf jedem Stockwerk gab es Desinfektionsspender, das war für mich damals etwas Neues.“ Auch eine Maske zu tragen kannte er von zu Hause nicht. „Aber nach dem ersten Tag war es normal“, erinnert sich der 24-Jährige.

500 Euro Bußgeld bei Masken-Verstößen

An der Universität konnte er Masken nachkaufen, in einer exakt festgelegten Stückzahl wie alle Taiwaner. Diese durften drei Masken pro Woche in der Apotheke erwerben, dafür gab es eine Registrierung. Hamsterkäufe waren damit unmöglich. „Zu Beginn meines Aufenthalts waren die Infektionszahlen höher als in Deutschland. Aber durch die schnelle Reaktion verlangsamten sie sich zügig“, sagt Krüskemper.

Der Architekturstudent erlebte ein Land, das auf viel Information setzte, auf Quarantäneanordnungen für Menschen, die an bestimmten Orten waren, auf Maskenpflicht – bei Verstößen drohten laut Krüskemper knapp 500 Euro Bußgeld – und auf Desinfektion, die U-Bahn wurde jedesmal an der Endhaltestelle desinfiziert. Als sehr diszipliniert und rücksichtsvoll habe er die Taiwaner erlebt, sagt Krüskemper. Da habe niemand die Maske unter die Nase gezogen. „Es gab ein Bewusstsein, dass es jetzt um alle geht und man deshalb auch mal sechs Stunden im Zug die Maske aufhat.“

Infektionen kamen von außen ins Land

Als die Hochschule Biberach angefragte, ob er zurückkehren wolle, lehnte er ab. „Ich fühlte mich sicher. Wäre ich in Italien gewesen, hätte ich daran gedacht abzubrechen“, sagt er. Im Mai, Juni kamen Lockerungen, denn die Lage beruhigte sich. Die Maskenpflicht an der Uni entfiel. „Aber die meisten trugen die Maske trotzdem, auch im Seminar.“

Nach Abschluss des Semesters Anfang Juli nutzte der 24-Jährige die Zeit, um das Land zu bereisen. An den Sehenswürdigkeiten sei streng auf Hygiene geachtet worden, einschließlich Temperaturmessung am Eingang, erzählt er. Leer sei es gewesen an den sonst überlaufenen touristischen Zielen wie dem Sun-Moon-Lake. Viele Geschäfte blieben zu. „Ich war der einzige Gast im Hotel und unterhielt mich abends mit dem Besitzer, der mir erzählte, wie schlimm die Situation für das ganze Dorf sei.“ Offen und freundlich gegenüber Ausländern seien die Taiwaner gewesen, selbst als es anfangs geheißen habe, Infektionen würden von außen ins Land getragen. „Ich habe nie Vorbehalte erlebt.“

Start ins Berufsleben steht an

Im Gegenteil. Vor seiner Abreise Ende Juli, als die Lage in Taiwan ruhig war, aber in Deutschland die Infektionszahlen stiegen, zeigten sich seine Gastgeber besorgt. „Ich wurde gefragt, ob ich nicht lieber länger im sicheren Taiwan bleiben wolle“, erzählt der Architekturstudent. Aber er flog heim.

Zurück in Deutschland steht für ihn jetzt der Start ins Berufsleben an. Um einen Platz für das zweijährige Architektenpraktikum bewirbt er sich gerade. Nach Taiwan wolle er auf jeden Fall einmal wieder reisen, vielleicht sogar später, wenn er Berufserfahrung gesammelt hat, für einige Zeit dort arbeiten, sagt er.