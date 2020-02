Mit diesen schlauen Idee überzeugen Nachwuchsforscher bei Wettbewerben

Auch in der 17. Runde des „Jugend forscht“-Regionalwettbewerbs der Innovationsregion Ulm haben Schulen aus dem Landkreis Biberach sowie das Schülerforschungszentrum Landkreis Biberach mit seinen Standorten Biberach, Ochsenhausen und Laupheim einige Erfolge erzielt, darunter sechs Regionalsiege.

Bei der öffentlichen Ausstellung ihrer Wettbewerbsprojekte hatten die Jugendlichen am Samstag Gelegenheit, ihre Forschungsarbeiten in der Donauhalle in Ulm zu präsentieren.

In der anschließenden Feierstunde wurden die insgesamt 13 Regionalsieger-Teams in den Sparten „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ gekürt. Angesichts der hohen Qualität der Projekte vergab die Jury in den Fächern Chemie sowie Geo- und Raumwissenschaften jeweils zwei erste Plätze.

Im Rahmen der Feierstunde erhielt das Kreisgymnasium Riedlingen den CTS-Schulpreis im Wert von 1000 Euro. Mit dem IHK-Schulpreis zeichnete IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin W. Deinhard das Schubart-Gymnasium Ulm, das Robert-Bosch-Gymnasium Langenau, das Wieland-Gymnasium Biberach und das Gymnasium Ochsenhausen aus. Sie hatten die meisten Schüler für „Jugend forscht“ begeistert.

Die Innovationsregion Ulm organisiert und finanziert den Regionalwettbewerb seit nunmehr 17 Jahren. Ihr Vorsitzender, Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, zeigte sich beim Rundgang und bei der Preisübergabe beeindruckt von der Vielfalt der Forschungsprojekte. In seiner Festrede dankte er den Jugendlichen, deren Betreuungslehrkräften, Schulen, Eltern sowie dem langjährigen Wettbewerbsleiter Jochen Krüger und der Jury für ihren Einsatz.

Der 17. Regionalwettbewerb war für Jochen Krüger der achte und zugleich letzte in seiner Funktion als Wettbewerbsleiter. Gunter Czisch dankte ihm für seinen großartigen, ehrenamtlichen Einsatz. Die baden-württembergische Landeswettbewerbsleiterin Dr. Marianne Rädle zeichnete ihn mit der goldenen „Jugend forscht“-Ehrennadel aus.

Regionalsieger Ludwig Aigner vom Gymnasium Ochsenhausen. (Foto: Innovationsregion Ulm/Armin Buhl)

„Klappe zu, Fliege tot – Wie stark ist eine Venusfliegenfalle?“ hatte sich Ludwig Aigner (14) gefragt. Am Schülerforschungszentrum Ochsenhausen versuchte er, eine Antwort darauf zu finden. Vom Ergebnis zeigte sich die Jury im Fachgebiet Biologie beeindruckt. Als Regionalsieger darf sich der Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen nun auf die Teilnahme am Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ in Balingen freuen.

In der Sparte „Jugend forscht“ waren Lennart Volz (17), Tom Broß (18) und Kevin Jautz (16) vom Kreisgymnasium Riedlingen erfolgreich. Sie hatten ihr Vorjahresprojekt „Borkenkäfer und natürliche Gegenspieler im Kulturwald“ weiterentwickelt. In Absprache mit dem Kreisforstamt Biberach hatte das Trio in einem Waldgebiet bei Riedlingen das Monitoring der Borkenkäfer übernommen und die Wirkung von Gegenspielern wie bestimmten Schimmelpilzen untersucht. Das dabei ermittelte Ergebnis gibt Anlass zur Hoffnung bei der Bekämpfung des Borkenkäfers. Die Jury würdigte die Arbeit mit dem Regionalsieg.

Regionalsiegerin Carina Braig, Schülerin des Wieland-Gymnasiums (Foto: Innovationsregion Ulm/Armin Buhl)

Mit Lebensmittelfarben setzte sich Carina Braig (14) am Schülerforschungszentrum Biberach auseinander. Die Schülerin des Wieland-Gymnasiums wies sogenannte AZO-Farbstoffe in gekaufter Lebensmittelfarbe nach und versuchte herauszufinden, bei welcher Farbstoffmenge der EU-Grenzwert überschritten wurde. Die Jury zeigte sich von der wissenschaftlichen Herangehensweise begeistert und zeichnete das Projekt „Wird mir das zu bunt?“ mit dem ersten Preis im Fachgebiet Chemie in der Sparte „Schüler experimentieren“ aus.

Am Planetarium der Volkssternwarte Laupheim und am Schülerforschungszentrum Landkreis Biberach forschten Lea Butscher (15) und Lena Kugler (14) vom Salvatorkolleg Bad Wurzach im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. Im Projekt „LISA – Licht von Sternen analysiert“ analysierten sie Sternspektren mittels Infrarot-, Rotlicht-, Grünlicht-, Blaulicht- und UV-Filtern. Damit soll untersucht werden, ob es auch Amateuren möglich ist, die Temperatur und Entfernung von Sternen zu messen. In der Sparte „Jugend forscht“ gewann das Duo einen der beiden Regionalsiege.

Regionalsieger Christian Krause vom Gymnasium Ochsenhausen (Foto: Innovationsregion Ulm/Armin Buhl)

„Einsteins Trampolin“ brachte Christian Krause (12) Glück. Am Schülerforschungszentrum Ochsenhausen erstellte er sein Projekt, mit dem die Effekte der Gravitation wie Planetenbewegung um eine Sonne oder die Bewegung eines Mondes um einen Planten veranschaulicht werden. Im Fachgebiet Physik erreichte der Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen damit den Regionalsieg und wird nun beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ in Balingen antreten.

Tom Broß (18) beschäftigt sich nicht nur mit Borkenkäfern. Mit seiner Schwester Joline (16) nahm er sich der Fragestellung an, wie effizient und umweltschonend der Energieträger Wasserstoff hergestellt werden kann. Das Forschungsprojekt „Umweltfreundliche und schwingungsgestützte Wasserelektrolyse“ entstand am Kreisgymnasium Riedlingen und wurde von der Jury mit dem Regionalsieg im Fachgebiet Chemie in der Sparte „Jugend forscht“ belohnt.

Die weiteren Preisträger aus der Region:

Zweiter Preis:

Schüler experimentieren:

Ludwig Kappeler (links) und Johannes Schenk, Schülerforschungszentrum Biberach, Wieland-Gymnasium. (Foto: Innovationsregion Ulm/Armin Buhl)

Biologie: Ludwig Kappeler (12) und Johannes Schenk (12), Schülerforschungszentrum Biberach, Wieland-Gymnasium

Leopold Aigner (von links), Philipp Rostock und Frederik Sperling, Schülerforschungszentrum Ochsenhausen, Gymnasium Ochsenhausen (Foto: Innovationsregion Ulm/Armin Buhl)

Chemie: Leopold Aigner (13), Philipp Rostock (13) und Frederik Sperling (10), Schülerforschungszentrum Ochsenhausen, Gymnasium Ochsenhausen; Lina Bernlöhr (13) und Beheshta Merzale (13), Schülerforschungszentrum Biberach, Wieland-Gymnasium

Geo- und Raumwissenschaften: Valentin Ziegler (11) und Tom Engler (11), Planetarium Laupheim, Schülerforschungszentrum Landkreis Biberach, Schule in der Donauschleife Munderkingen; Nikolai Hauler (12) und Niklas Ziegler (11), Planetarium Laupheim, Schülerforschungszentrum Landkreis Biberach, Schule in der Donauschleife Munderkingen

Torben Bergendahl (links) und Jonas Heinz, Schülerforschungszentrum Ochsenhausen, Gymnasium Ochsenhausen (Foto: Innovationsregion Ulm/Armin Buhl)

Physik: Torben Bergendahl (13) und Jonas Heinz (13), Schülerforschungszentrum Ochsenhausen, Gymnasium Ochsenhausen

Samuel Fuchs (12), Schülerforschungszentrum Biberach, Wieland-Gymnasium (Foto: Innovationsregion Ulm/Armin Buhl)

Technik: Samuel Fuchs (12), Schülerforschungszentrum Biberach, Wieland-Gymnasium

Jugend forscht:

Jonathan Mahrt, Schülerforschungszentrum Ochsenhausen, Gymnasium Ochsenhausen. (Foto: Innovationsregion Ulm/Armin Buhl)

Geo- und Raumwissenschaften: Jonathan Mahrt (15), Schülerforschungszentrum Ochsenhausen, Gymnasium Ochsenhausen

Technik: Leon Schnieber (19), Uhlmann Pac Systeme, Laupheim

Dritter Preis:

Schüler experimentieren:

Chemie: Magdalena Hornberger (12), Emmy Dumbach (12) und Evelyn Grund (12), Schülerforschungszentrum Biberach, Wieland-Gymnasium

Technik: Maximilian Graf (12) und Niklas Wachter (12), Schülerforschungszentrum Ochsenhausen, Gymnasium Ochsenhausen; Samu Isufi (11), Theo Münst (12) und Marian Hauler (12), Planetarium Laupheim, Schülerforschungszentrum Landkreis Biberach, Schule in der Donauschleife Munderkingen

Jugend forscht:

Mathematik-Informatik: Niklas Hornung (17), Schülerforschungszentrum Ochsenhausen, Gymnasium Ochsenhausen; Mira Lürken (12), Dominik Zeihsel (16) und Helen Gerner (13), Carl-Laemmle-Gymnasium, Laupheim

Sonderpreise:

„CataLight-Preis“: Tom Broß (18) und Joline Broß (16), Kreisgymnasium Riedlingen

„Nachwuchs-Innovationspreis“: Carina Braig, Schülerforschungszentrum Biberach, Wieland-Gymnasium

„plusMINT“ für interdisziplinäre Projekte“: Sami Isufi (11), Theo Münst (12) und Marian Hauler (12), Planetarium Laupheim, Schülerforschungszentrum Landkreis Biberach, Schule in der Donauschleife Munderkingen

„Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung“: Lea Butscher (15) und Lena Kugler (14), Planetarium Laupheim, Schülerforschungszentrum Landkreis Biberach, Salvatorkolleg Bad Wurzach

Sonderpreis des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg: Lennart Volz (17), Tom Broß (18) und Kevin Jautz (16), Kreisgymnasium Riedlingen

„Uhlmann-Preis PharmaPackaging“: Jan-Patrick Otto (16), Luca Jonski (15) und Paul Nachtigall (15), Schülerforschungszentrum Biberach, Wieland-Gymnasium

„Umwelttechnik“: Till Steinle (10), Leo Kühn (12) und Cosmin Fiegen (11), Schülerforschungszentrum Biberach sowie Jonathan Mahrt, Schülerforschungszentrum Ochsenhausen, Wieland-Gymnasium