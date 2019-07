Mit diesem Wissen können Sie während Schützen angeben

Es ist kein Geheimnis: Die Mobilfunknetze sind in Deutschland im europäischen Vergleich schlecht ausgebaut. Und ausgerechnet im reichen Baden-Württemberg gibt es so viele Orte mit schlechter Netzqualität wie sonst nirgends in der Republik.

Die Netzbetreiber in Deutschland haben vor allem in dünn besiedelten Gebieten auf dem Land oft zu wenige Mobilfunkmasten aufgestellt, um eine flächendeckende Mobilfunkversorgung zu gewährleisten. Das weiß auch Christian Wietfeld, Leiter des Lehrstuhls für Kommunikationsnetze an der Technischen ...