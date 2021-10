Mit diesem Foto hat ein PG-ler in Ulm gewonnen. Er fasst damit zwischen zwei konkurrierende Grundbegriffe ins Bild.

Beim dieses Jahr erstmals ausgetragenen Fotowettbewerb „Demokratie auslösen: Freiheit“ des Ulmer Stadthauses hat Linus Witzemann, Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG), in seiner Altersklasse gewonnen. Er erhielt vom Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch im Stadthaus Ulm einen der Preise in der Alterskategorie 15 bis 19 Jahre. Das PG war mit den Fotografien einer Klasse von Winfried Engster und Daniel Middeke vertreten.

„Freiheit ist ein Grund- und Menschenrecht. Doch was ist mit Freiheit gemeint? Ist Freiheit Selbstbestimmung ohne Zwänge? Was bedeutet Freiheit, wenn viele Menschen in einer Stadt oder einem Staat zusammenleben?“ Unter diesen Leitfragen hat das Ulmer Stadthaus junge Menschen von zehn bis 25 Jahren eingeladen, ihre Ideen zum Thema Freiheit fotografisch festzuhalten und ihre Werke beim Fotowettbewerb einzureichen. Linus Witzemann hat mit seinem Siegerbild die kontroversen Begriffe Freiheit und Sicherheit miteinander in Bezug gebracht. Er weist darauf hin, dass die Freiheit des Einzelnen immer von der Freiheit anderer beschränkt sei, die wiederum der Staat durch Gesetze sicherstelle. Diese beiden Grundsätze stünden immer im Konflikt und benötigten stetig eine neue Gewichtung.

Linus‘ Siegerbeitrag und die weiteren Ergebnisse werden nun in einer Kabinettausstellung im Ulmer Stadthaus gezeigt.