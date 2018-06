„Mit der Zuschauerzahl waren wir zufrieden“

Insgesamt 100 Kunstradsportler haben beim 3. German Masters in Biberach die Sieger in der Einer-, Zweier- und Viererkonkurrenz ermittelt. Rund 600 Zuschauer verzeichnete der Ausrichter RMSV Bad Schussenried in der BSZ-Halle. SZ-Redakteur hat sich im Nachgang des Wettkampfs mit RMSV-Cheftrainerin Martina Quecke (52) unterhalten, die gemeinsam mit Evelyn Walser das Organisationsteam bildete.

Wie fällt die finanzielle Bilanz des 3. German Masters aus?

Mit der Zuschauerzahl waren wir sehr zufrieden. Der German-Masters-Etat betrug rund 2500 Euro. Wir werden mit Sicherheit die Kosten decken. Es werden auch noch ein paar Euro für den Verein übrigbleiben, die wir hauptsächlich in die Jugendarbeit investieren werden.

Wie beurteilen Sie das sportliche Niveau des Wettkampfs in Biberach?

Das war sehr hoch. Herausragend war natürlich der Vierer-Weltrekord des RSV Steinhöring mit 226,04 Punkten sowie die 205,65 Punkte von Michael Niedermeier im Einer der Männer, mit denen er dem Weltrekord sehr nahe kam. Alle Sportler haben die Bedingungen vor Ort gelobt, die sicher auch zu den zumeist sehr guten Leistungen beigetragen haben. Schade war natürlich, dass unsere Carolin Brauchle nicht ihren besten Tag erwischt hatte. Solche Tage gehören aber zum Sport. Sie wird sicher die richtigen Lehren daraus ziehen und bei der DM in Moers am 21./22. Oktober gestärkt zurückkommen.

Was war die größte Herausforderung in organisatorischer Hinsicht?

Das war beim Aufbau die Wettkampffläche. Diese musste rechtzeitig hergerichtet werden, damit die Sportler genug Zeit zum trainieren hatten. Das haben wir hinbekommen. Am Wettkampftag selbst ist organisatorisch alles reibungslos gelaufen. Die Atmosphäre war toll. Dafür haben wir auch viel Lob von allen Seiten bekommen.

Wann wird sich der RMSV wieder für die Ausrichtung eines German Masters bewerben?

Irgendwann sicher schon, aber nicht gleich im nächsten Jahr. Es ist zwar eine tolle Veranstaltung, wenn der Wettkampf erst mal läuft. Vorbereitungstechnisch ist es aber ein riesiger Aufwand. Der lässt sich nicht jedes Jahr stemmen neben Beruf und Familie.

Eine Bildergalerie und ein Video zum vom RMSV Bad Schussenried in Biberach ausgerichteten 3. German Masters gibt es im Internet unter www.schwaebische.de/GM2016 .