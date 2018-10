Mit der schlechtesten Saisonleistung zu drei Punkten

Der FV Biberach hat seine Auswärtsspiel beim SV Dotternhausen in der Fußball-Landesliga mit 3:1 gewonnen. Das Ergebnis passte, das Auftreten der Biberach hingegen nicht. „Es war die schlechteste Leistung, die wir in dieser Saison bislang abgeliefert haben“, sagte FV-Trainer Dietmar Hatzing nach der Partie. Schließlich hatte seine Mannschaft 83 Minuten in Überzahl gespielt, eine Viertelstunde vor Schluss aber trotzdem den Ausgleich kassiert. Der eingewechselte Simon Macht brachte die Partie aus Biberacher Sicht mit seinem Treffer zum 2:1 dann wieder in die richtige Richtung.

Dabei hatte die Partie für die Gäste aus Biberach eigentlich optimal begonnen. Bereits in der siebten Minute wurden ein Spieler von Dotternhausen nach einer Notbremse vom Platz gestellt, eine Minute später traf Fabian Scheffold nach Flanke von Jan Diamant per Kopf zur frühen Führung. Danach passierte aber nicht mehr viel. Die Gastgeber agierten auch in Unterzahl mit einer Fünferkette in der Abwehr, Biberach spielte sich fast keine Torchancen raus. In der Halbzeitpause ermahnte Dietmar Hatzing seine Mannschaft, sich in Überzahl nicht zu sehr vom SVD „einlullen“ zu lassen. Aber auch in Durchgang zwei konnten die Gäste ihre nicht in Zählbares umsetzen. „Wir hatten kein gutes Passspiel, es war alles zu behäbig“, so Hatzing.

Und nach 78 Minuten gelang Dotternhausen tatsächlich der Ausgleich. Die FV-Abwehr stand nach einem langen Ball schlecht, mit einem Querpass wurde in der Mitte xx bedient, der das 1:1 machte. Für Biberach schien das der dringend benötigte Weckruf gewesen zu sein. Nach einem Freistoß traf Simon Macht zur erneuten Führung. „Ein überragender Kopfball“, lobte Hatzing seinen Joker. Dominik Felger beseitigte kurz darauf die letzten Zweifel und traf zum 3:1. Das Positive aus Sicht des FV Biberach: Die Mannschaft zeigte nach dem Ausgleich Moral und holte doch noch einen Sieg. Das Negative: „Wenn wir so weiter spielen, werden wir nicht mehr viele Punkte holen“, so Dietmar Hatzing. „Das müssen wir diese Woche nochmals ansprechen, das muss am kommenden Samstag anders werden.“ Dann ist die TSG Balingen II in Biberach zu Gast, die am Sonntag ihren zweiten Saisonsieg gegen Ravensburg II geholt hat.