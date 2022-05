Mit der neuen „KulturKarte“ gibt’s Vergünstigungen

Für die Spielzeit 2022/2023 haben Stadt Biberach und ihr Kulturamt ein vielfältiges Programm mit über 60 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Mit der neuen „KulturKarte“ kann sich jeder aus dem Veranstaltungsangebot des Kulturamts einzelneVeranstaltungen herauspicken und spart dabei. Besitzer der „KulturKarte“ erhalten 20 Prozent Rabatt auf Eintrittspreise bereits ab der ersten gebuchten Karte sowie 50 Prozent Rabatt bei der Buchung öffentlicher Stadtführungen. Am Mittwoch, 25. Mai, beginnt der Verkauf von Einzeltickets für alle Veranstaltungen.

Los geht es mit dem Programm dann am 23. September mit „Die Junge Zauberflöte“ der Jugendkunstschule mit gleich sechs Aufführungen, gefolgt vom Biberacher Kabarettherbst. Dieser lockt vom 5. Oktober bis 10. November zum 30. Mal mit bekannten Größen wie Rolf Miller, Christoph Sonntag, Heinrich del Core und Mathias Richling. Mit dabei sind auch Künstler wie Gogol & Mäx, Eva Karl Faltermeier oder Berta Epple.

Unter dem Überbegriff „Tanzland“ wird auch einen Schwerpunkt im Bereich Tanz gesetzt. Den Auftakt macht am Mittwoch, 26. Oktober, mit Romeo und Julia die Strado Compagnia Danza aus Ulm. Ein rhythmisches Highlight ist am 29. Oktober beim Drums & Percussion Festival zu erleben. Weitere Höhepunte im Veranstaltungskalender sind: das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg (9. November), die A Cappella Nacht (11. November), Max Mutzke & Marialy Pacheco (13. November), VoXXclub (19. November), Württembergische Philharmonie Reutlingen (27. November), das Weihnachtskonzert des Dresdner Kreuzchors (30. November) und die Oper Hänsel und Gretel (6. Dezemeber).

Mit den Danceperados of Ireland (17. Januar), Nurejew – Ballett des Theaters Pforzheim (16. Februrar) und der dem „urban danceprix“ (22 April.) kommen Tanzliebhaber dann auch 2023 auf ihre Kosten. Auf dem Programm stehen außerdem: Rebekka Bakken (19. Janauar), das Musical die Schöne und das Biest (4 Februar) und die 20er-Jahre Revue des Wintergarten Varieté Berlin (24. Febrzar). Im Rahmen der Heimattage bringt das Kulturamt dann Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen nach Biberach. In Kooperation mit lokalen Theaterbegeisterten wird außerdem das Theaterprojekt „Das Zeitreisedingsbums mit sechs Aufführungen im März und April in der Stadthalle produziert.