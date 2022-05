Mit der Bibercard günstiger zu Sarah-Connor

„Endlich wieder bei euch“ lautet das Motto der Sommertour 2022 von Sängerin Sarah Connor. Am Freitag, 10. Juni, macht sie ab 20 Uhr auf dem Biberacher Marktplatz Station. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Konzert, das von Radio DONAU 3 FM, Allgäu Concerts und „Schwäbischer Zeitung“ präsentiert wird, bereits zweimal verschoben worden. Nun soll es im dritten Anlauf endlich klappen. Während verschiedene Auftritte von Sarah Connor in der näheren und weiteren Region bereits ausverkauft sind, gibt es für das Biberacher Konzert noch Tickets. Inhaber der Bibercard erhalten dafür sogar eine ganz besonderen Rabatt.

Mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher werden zum Gastspiel einer der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen der vergangenen Jahre in Biberach erwartet. Alle Inhaber einer Bibercard haben die Möglichkeit noch günstiger zum Open-Air zu kommen. Sie gehen dazu auf die Webseite allgaeu-concerts.de, wählen das Sarah-Connor-Konzert am 10. Juni in Biberach aus und gibt seine Ticketbestellung ein. Im Feld „Vorteilscode“ gibt man dann seine 16-stellige Bibercard-Nummer ein. Dann erhält man nicht nur 11,5 Prozent Sofort-Rabatt auf seine Sarah Connor-Tickets, sondern zusätzlich 650 Bibercard-Punkte gutgeschrieben. Alle Infos zum Bibercard-Doppel-Rabatt gibt es auch auf donau3fm.de.