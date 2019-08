Mit dem Rad von Telawi nach Biberach

Kürzlich ist der 25- jährige Sandro Datishvili aus der Partnerstadt Telawi mit seinem Fahrrad in Biberach angekommen. Er war unterwegs quer durch Deutschland, Luxemburg, Nordfrankreich nach Edinburgh in Schottland.

Sando Datishvili, von Beruf Architekt, arbeitet in Tbilisi/Tiflis in einem Architekturbüro. Ein Jahr lang bereitete er sich auf diese ungewöhnliche Reise mit dem Fahrrad vor, studierte Karten, plante Routen und optimierte das Gewicht seines Reisegepäcks. Schon in der Vorbereitung konnte Sandro Datishvili nicht auf Erfahrungen anderer Georgier zurückgreifen, denn der Besitz eines Fahrrades oder gar Radtouren sind in Georgien ungewöhnlich.

So startete er alleine seine ungewöhnliche Europa-Radreise am 21. Juni von seinem Heimatort Telawi aus in Richtung Türkei. Sein Weg führte ihn quer über die Länder des Balkans: Bulgarien, Serbien, Ungarn, Österreich über München in die Partnerstadt Biberach, wo er vergangenen Dienstag abends eintraf.

Befragt nach seiner Motivation für diese besondere Reise nannte Sandro Datishvili, dass dies schon länger sein persönlicher Traum ist. Er wolle andere Länder und Kulturen kennenlernen, einmal den „georgischen Alltag“ verlassen, bevor er sich niederlässt und eine Familie gründet. Für ihn sei es wichtig gewesen, diese Tour alleine zu machen, um so enger mit den Menschen an den jeweiligen Orten in Kontakt zu kommen. Dies meist in englischer Sprache oder auch „sprachlos“. Sandro Datishvili betonte, dass er die Freiheit und das Nachdenken über sich und seine Erfahrungen auf dieser Reise sehr schätzt und das mache ihn glücklich und zufrieden.

Insbesondere das Wohlwollen der Menschen, denen der 25-Jährige begegnet ist, ihre Hilfsbereitschaft und Einladungen sieht er als großes Geschenk.

Befragt nach dem Highlight seiner Tour nannte er Biberach, er sei froh, die Partnerstadt kennengelernt zu haben. So freute er sich besonders auch über das Zusammentreffen mit Lia Göppel, ebenfalls aus Georgien und Besitzerin des Stadtcafés, wo er sich stärkte, um sich dann auf den Weg nach Tübingen zu machen.

Sandro radelt am Tag zwischen 80 und 100 Kilometer, seine Etappen hat er alle vorher festgelegt. Am 6. September möchte er in Edinburgh sein beim Rugby-Match, das die beiden Nationalmannschaften Georgien und Schottland austragen. Sein Wunsch ist es, dort auf der Tribüne zu sitzen und die georgische Flagge zu schwenken.