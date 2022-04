Mit dem Motorrad durchs Lautertal und Schwäbische Alb

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich trafen sich die Motorradfreund Biberach zu ihrer ersten gemeinsamen Ausfahrt im Jahr 2022. Am Sonntagnachmittag, den 24. April kurz nach 13 Uhr traf man sich und schon gings los auf Nebenstraßen über Hausen am Bussen und Untermarchtal in Richtung Hayingen. Dann weiter durchs Lautertal, vorbei an Burgen und Burgruinen (Burg Derneck, Burg Hohengundelfingen und Burgruine Hohenhundersingen) Richtung Münsingen. Danach kurvte man weiter in Richtung Römerstein, Gutenberg und Lenningen, bis man in Metzingen nach circa 120 km das erste Mal eine Kaffee-/Eispause einlegte. Der anschließende Rückweg führte über die Reutlinger Alb, vorbei an Schloss Lichtenstein und durchs Dobeltal nach Zwiefalten. Über Riedlingen, Göffingen und Hailtingen ging es zurück nach Biberach. Am Ende des Tages hatte die Gruppe, bestehend aus 3 BMWs und 3 Kawasakis, circa 220 km und viele Kurven zurückgelegt und kehrte glücklich und zufrieden nach Hause.