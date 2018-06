Mit Bacau ist erstmals ein Team aus Rumänien beim Ibot

Beim 17. Internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ sind in diesem Jahr neun Mannschaften aus dem Ausland am Start. Internationale Begegnungen und internationales Flair in den fünf Hallen sind damit auch gewährleistet. Ein Faktor, der das Ibot seit 1998 jedes Jahr aufs Neue auszeichnet – menschlich wie sportlich. Die Teams kommen aus der Schweiz, den Niederlanden, Italien, Irland, Montenegro und erstmals auch aus Rumänien.

„Die Mannschaft aus Bacau wird eine sehr gute Rolle am Ibot spielen“ ist Gabriel Senciuc überzeugt. Die jungen Rumänen nehmen bei der männlichen B-Jugend beim Ibot teil. Der 43-Jährige lebt seit zwölf Jahren in Deutschland und ist ein sogenannter Handballverrückter. Allerdings nicht als Spieler, sondern als Trainer. Schon mit 21 Jahren wurde er in seiner Heimat Sucava – 100 Kilometer entfernt von Bacau – im Norden Rumäniens Trainer und schaffte es bis zur A-Lizenz. „Ich habe in Rumänien erste und zweite Liga trainiert“, sagt der heutige Jugendkoordinator und Trainer der männlichen B-Jugend der TG Biberach.

Als er in Deutschland ankam, verschlug es ihn nach Oberschwaben. Senciuc lebt in Bad Schussenried, trainiert jetzt in Biberach und war sieben Jahre Trainer der ersten Mannschaft des TSV Bad Saulgau. Die Kontakte nach Rumänien sind nie abgerissen, zumal noch seine Familie dort lebt. Sein 26-jähriger Bruder ist Handballschiedsrichter geworden und pfeift auch Spiele der ersten rumänischen Liga. „Er hat in Rumänien Werbung für das Ibot gemacht und bei mehreren Mannschaften angefragt.“

Übrig geblieben ist Bacau, das als einziges Team ausreichend Geld für die Teilnahme aufbringen konnte. „Sie haben einen Sponsor, der die Kosten übernimmt.“ So reisen die 16- bis 18-jährigen Rumänen sogar mit dem Flugzeug an. Via Bukarest und München werden sie am Donnerstag in Biberach erwartet. „Wir werden dann noch ein Testspiel mit der TG Biberach machen“, freut sich Senciuc schon auf die Begegnung mit seinen rumänischen Landsleuten. „Den Trainer von Bacau kenne ich schon lange.“ Gabriel Senciuc erwartet eine athletisch gut ausgebildete Mannschaft aus Rumänien, der er mindestens ein Weiterkommen in die K.-o.-Runde zutraut.

Ibot ist Anschauungsunterricht

Insgesamt sei das Niveau beim Turnier in Biberach in den vergangenen Jahren immer besser geworden, auch dank der ausländischen Teams. Aber in diesem Jahr sei vor allem die männliche A-Jugend sehr gut besetzt – immerhin haben sich acht Bundesligisten angemeldet. Rekord für das Ibot in Biberach, das seit einigen Jahren ja auch mit der Konkurrenz eines ähnlich gut besetzten Turniers in Berlin zu kämpfen hat. „Für mich ist das Ibot jedes Jahr ein Festtag, der vier Tage andauert.“ Man könne auch sehr viel lernen und mitnehmen für die eigene Arbeit. Schließlich hat auch Senciuc – wie sein Landsmann Cosmin Popa – viel vor mit dem Handball in Biberach. „Wir wollen in kleinen Schritten etwas entwickeln, sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Da ist das Ibot der beste Anschauungsunterricht.“

