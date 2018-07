Einer gefährliche Fahrt hat die Polizei am Sonntagabend in Biberach ein Ende gesetzt. Gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streife im Zeppelinring einen PKW. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der 34-jährige Fahrer war betrunken. Er kam in eine Klinik zur Blutabnahme. Dem Mann droht jetzt eine Anzeige.