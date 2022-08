Mit Akkordeon oder böhmischer Blasmusik ins Wochenende starten

Unter dem Motto „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ gibt es auch am Samstag, 10. September, ein abwechslungsreiches Programm. Auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof treten jeweils um 10, 11 und 12 Uhr für je eine halbe Stunde zwei Künstler(-gruppen) mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Am 10. September treten das Akkordeonduo Albrecht und Monsees im Spitalhof und die Donau4Musikanten auf dem Schadenhof auf.

Die beiden jungen Akkordeonistinnen – Theresa Monsees und Luisa Albrecht – zeigen mit rhythmischen Tangos, traditionellen Klezmerklängen, schwungvollen Musettewalzern oder moderner Originalmusik für Akkordeonduo, wie unterschiedlich Akkordeonmusik sein kann. Die Donau4Musikanten spielen frei unter dem Motto „Wirtshausmusi im Kleinsten und vom Feinsten“ die Klassiker der böhmischen Blasmusik, authentisch, gemütlich und auf hohem Niveau.

In der Reihe „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ will die Stadt Biberach seit 14. Mai und noch bis 17. September samstags in der Innenstadt eine unterhaltsame, sommerliche Atmosphäre schaffen. Weitere Informationen und das detaillierte Programm sind unter www.kulturkalender-biberach.de unter dem Reiter „Veranstaltungsreihen“ zu finden.