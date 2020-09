Mit 118 km/h in der Stadt unterwegs

Neun Fahrer hat die Polizei am Mittwochabend in Biberach gestoppt. Wie die Ulmer Polizeidirektion mitteilt, kontrollierten die Beamten in der Ulmer Straße die Geschwindigkeit.

Dort sind 70 Stundenkilometer erlaubt. Gleich acht Fahrer waren mindestens 21 Kilometer pro Stunde zu schnell, weshalb sie jetzt mit Bußgeldern und Punkten rechnen müssen. Ein Audi-Fahrer war mit 118 Sachen unterwegs. Ihn erwartet zusätzlich ein Fahrverbot. Gegen 20.15 Uhr stoppte die Polizei einen 50-jährigen Auto-Fahrer. Er hatte zu viel Alkohol intus, weshalb er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Der Mann sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.