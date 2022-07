Biberacher Band MISCHA wieder live im Abdera

Einen schöneren Schützenfest-Auftakt könnte sich Sängerin Mimi Elsässer der Biberacher Band MISCHA kaum vorstellen: Am Freitagabend, 15. Juli, stehen sie endlich wieder in der Kulturhalle Abdera auf der Bühne und präsentieren ihre neuen Songs. Die passende EP dazu ist bereits im März erschienen. Nach zweijähriger Corona-Pause können MISCHA aber endlich wieder live spielen und in direkten Kontakt mit ihrem geliebten Publikum kommen. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Karten gibt’s an der Abendkasse. Ebenfalls auf der Bühne stehen an diesem Abend als Support die Bands Machete Dance Club aus München und Cédric L’amour aus Biberach.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen“, sagt Sängerin Mimi Elsässer. „Corona war sehr krass für uns. Für jede Band ist es doch das Geilste live zu spielen. Das haben wir echt vermisst.“ Seit April spielt MISCHA wieder Konzerte, aber „aufs Abdera freuen wir uns jetzt besonders“. Die Band gibt es bereits seit 2017. Begleitet wird Frontsängerin Mimi Elsässer von Bassist Alexander Obert, Gitarrist Julius Rimmele und Keyboarder Yannick Albrecht. Für ihre Liveshows kommt auch immer noch ein Schlagzeuger dazu.

Positive Vibes auf der Bühne

Und wer MISCHA schon einmal live erlebt hat, weiß, welche Energie und Power sie auf der Bühne versprühen. Sängerin Mimi mit ihrer rauchigen Stimme dreht live voll auf und reißt alle mit ihrem positiven Vibe mit. Musikalisch bewegt sich die Band im Genre Alternative Pop-Rock. „Das ist aber doch schwer zu sagen, weil wir viele musikalischen Einflüsse haben. Es ist eine Art Rock, aber auch ein Art Pop und das Ganze gemischt mit Punk-Elementen und auch Sprechgesang“, sagt Mimi. Alle Songs sind komplett auf Deutsch und werden auch selbst geschrieben.

Ihre Liebe zur Musik hat Mimi bereits in ganz jungen Jahren entdeckt. „Ich habe schon als Kind immer zu jeder CD, die meine Eltern eingelegt haben, mitgeschrien“, erzählt die Biberacherin. „Das waren hauptsächlich Rock- und Metal-Sachen.“ Früh bekam sie auch schon Geigen- und Klarinettenunterricht. „Als ich so ungefähr 13 Jahre alt war, hatte ich aber ein großes Ziel: Ich wollte so cool werden wie Kurt Cobain und auch so Gitarre spielen.“ Kurzerhand meldete ihr Vater sie an der Biberacher Musikschule Tritonal zum Gitarrenunterricht an und so nahm alles seinen Lauf. Ihr Lehrer erwischte sie heimlich beim Singen und schon stand sie bei der Christmas Session zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Bühne. Und da will sie auch nie mehr weg.

Corona-Pandemie war hart

„Singen und auf der Bühne zu stehen, ist das Schönste auf der Welt für mich, da kommt nichts anderes ran“, sagt Mimi. „Mit den Jungs im Bus zu sitzen und von Stadt zu Stadt zu fahren und einfach nur zu spielen, das ist so ein krasses Gefühl, das sich nicht beschreiben lässt, da bin ich die glücklichste Version von mir selbst.“ Deshalb war auch die Corona-Pandemie eine harte Zeit für sie und die anderen Bandmitglieder: „Wir wussten gar nicht, wie es jetzt weitergeht und was wir jetzt machen sollen.“ Die Zeit haben sie dann genutzt, um viele neue Songs zu schreiben und zu produzieren.

Die neueste EP mit dem Titel „K.L.O.T“ haben sie dann im März veröffentlicht und können sie nun endlich live spielen und sehen, wie das Publikum auf die neuen Songs reagiert. Geht es um die Texte, ist es Mimi wichtig, ehrlich zu sein: „Es geht um alles, was mich und die Jungs beschäftigt. Für mich sind zum Beispiel Themen wie Sexismus, Feminismus und Gleichberechtigung, die immer noch fehlt, von großer Bedeutung“, erzählt die Sängerin. „Aber natürlich geht es auch um Liebe und die Hoffnung auf eine bessere, liebevollere Welt.“

„Ich schwöre, nur dich zu lieben“

Der Titel „K.L.O.T“ stammt aus dem Russischen und bedeutet „Ich schwöre, nur dich zu lieben“. Auch das hat einen persönlichen Hintergrund. „Mein Opa hat diese vier Buchstaben auf seine Fingerknöchel tätowiert und sie sind meiner Oma gewidmet“, sagt Mimi. „Das hat mich einfach so berührt, als ich das erfahren habe, und wollte das in die EP miteinfließen lassen. Es ist doch wunderschön, sich jemandem so hinzugeben und jemanden so zu lieben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es der Partner ist oder der beste Freund, es geht einfach um Liebe.“

Und diese Liebe hat Mimi vor allem in der Musik gefunden. Wer sich also von ihrer positiven Energie und der coolen Band mitreißen lassen möchte, hat dazu am Freitagabend im Abdera die Gelegenheit.