Mirco Buck fährt auf Platz eins in Baden-Baden

Für die Trialfahrer des AMC Biberach hat die Saison in Baden-Baden äußerst vielversprechend begonnen. Mirco Buck fuhr bei beiden Veranstaltungen auf den ersten Platz, Marco Laure erreichte Rang zwei bei der Trial-Challenge-Südwest (TSG). Linda Weber erreichte unerwartet Platz fünf in der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ).

Der MC Baden-Baden hatte laut AMC-Mitteilung für den Start der Saison beste Wetterbedingungen – den Fahrern war es sogar fast schon zu heiß unter ihren Helmen. Zehn Sektionen und drei Runden waren die Vorgabe sowohl für den ersten BWJ-Lauf, als auch bei der TSG. Das geforderte Niveau in den einzelnen Klassen war recht gut getroffen, wie die eingefahrenen Fehlerpunkte in den künstlich angelegten Sektionen zeigten. In einigen Sektionen schien es unfahrbare Passagen zu geben, aber nach der ersten Runde kristallisierten sich dann doch fahrbare Optionen heraus.

Für Mirco Buck war es das erste Trial nach zwei Jahren Pause und mit Trainingsrückstand. So entschied er sich, erst mal in Blau in der Klasse 3B zu starten. Er hatte wie erwartet keine Probleme in den Sektionen und er fuhr mit viel Elan und Gefühl. Platz eins sowohl in der BWJ als auch beim wesentlich schwerer angelegten TSG-Lauf fiel jeweils recht deutlich aus. „Es hat voll Spaß gemacht, endlich mal wieder zu fahren“, so Buck.

Auch Linda Weber startete das erste Mal in der blauen Spur in Klasse drei. In der BWJ konnte sie erstaunlich gut mithalten und erreichte den fünften Platz. In der TSG, gemeinsam mit den Erwachsenen fahrend, hatte sie Schwierigkeiten mit den zahlreichen anspruchsvollen Hindernissen. Sie ließ sich jedoch nicht entmutigen, kämpfte sich durch jede Sektion, und erreichte am Ende dennoch nur den letzten, den zehnten Platz. „Ich hab immerhin kein einziges Hindernis verweigert, sondern immer versucht so weit wie möglich zu kommen – obwohl da schon mehrere Mutproben für mich dabei waren“, so Weber.

Marco Laure startete in Klasse vier (grün) bei der TSG auch gemeinsam mit den Erwachsenen und fuhr konzentriert und fehlerfrei bis auf eine Sektion. Ein überfahrener Spurpfeil verhinderte hier das Traumergebnis und er erreichte den zweiten Platz.

Die nächsten Läufe der Meisterschaften finden schon kommendes Wochenende in Ölbronn statt.