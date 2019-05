Mirco Buck fährt auf Platz zwei

Beim sechsten Lauf der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Ölbronn ist Mirco Buck vom AMC Biberach in der Klasse 2B auf Platz zwei gefahren. Linda Weber erreichte in dem technisch anspruchsvollen Terrain Rang fünf in Klasse vier.

Der RMSC Ölbronn hatte für alle Fahrer acht Sektionen und drei Runden vorgegeben. Da sowohl Jugendliche als auch Betreuer gleichzeitig starteten, gab es eine Zeitvorgabe von fünf Stunden Gesamtfahrzeit. Schon bei der Fahrerbesprechung wurde vom Fahrtleiter Edgar Kindsvogel jedoch darauf hingewiesen, dass Regen angesagt sei und „sich das Gelände dann schlagartig verändert“. Das Gelände in Ölbronn war technisch sehr anspruchsvoll gesteckt: Es gab viele Stufen, die oft mehrfach hintereinanderlagen, dazu enge Passagen, die eine exzellente Kurventechnik oder ein Versetzen voraussetzten, Auffahrten mit oben angesetzten zusätzlichen Hindernissen sowie Schräganfahrten und steile Abfahrten.

Einige unglückliche Fünfer

In Klasse vier konnte sich Linda Weber unter den Jungs behaupten. Steine und Versetzen sind zwar noch nicht sicher in ihrem fahrerischen Können verankert, aber sie beherrscht dafür das enge Kurvenfahren sehr gut. So konnte sie viele Sektionen mit null Fehlerpunkten absolvieren. Allerdings stürzte sie auch bei einer Abfahrt über einen Felsen. 20 Fehlerpunkte schlugen am Ende zu Buche und bedeuteten den fünften Platz in der Endabrechnung. Mirco Buck kassierte in der Klasse 2B einige unglückliche Fünfer, konnte sich aber am Ende noch den zweiten Platz sichern.

Am darauffolgenden Tag wurde die TSG-Südwest-Challenge auf dem Gelände ausgetragen. Die Sektionen waren wieder sehr technisch anspruchsvoll gesteckt. Somit war die Veranstaltung in Ölbronn auch eine sehr gute Vorbereitung für die deutsche Meisterschaft, deren Auftakt für Mirco Buck und Florian Ruedi am kommenden Wochenende sein wird. Mirco Buck meisterte die technischen Hindernisse sehr gut, leistete sich aber einige unnötige Fünfer-Sektionen, die ihn den Podestplatz kosteten. Er wurde insgesamt Siebter. Florian Ruedi, der als A-I-Fahrer nicht in der Wertung fahren darf, dominierte die Klasse und hätte sie – so er gewertet worden wäre – klar gewonnen.

Mirco Buck fährt nun am kommenden Wochenende in Neunkirchen um den DMSB-Trial-Cup, während Florian Ruedi bei der deutschen Trial-Meisterschaft antritt.