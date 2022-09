Mirco Buck belegt die Ränge eins und zwei

Mit nur 57 Startern an beiden Tagen war das Teilnehmerfeld beim neunten und zehnten Lauf der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Köngen-Wendlingen recht übersichtlich. Linda Weber (Klasse 3) vom AMC Biberach hatte erneut mit technischen Problemen zu kämpfen. AMC-Fahrer Mirco Buck wurde am Samstag in Klasse 2B Zweiter, am Sonntag in Klasse 3B Erster.

Das herbstlich nasse Wetter sorgte für schmierige Bedingungen bei den beiden BWJ-Läufen. Die sechs Sektionen waren recht lang und boten von Röhren über Baumstämmen und Steinen bis hin zu Hang-Auffahrten alles, was ein Trial ausmacht. Durch den Regen in der Nacht mussten am Sonntag die Sektionen allerdings etwas abgemildert werden, sie hatten aber immer noch gefährliche rutschige Elemente in sich und waren zum Teil fast nicht fahrbar.

Mirco Buck startete am Samstag in der Klasse 2B. Nach zwei Runden ging ihm aber die Kraft aus und er entschied sich trotz des zweiten Platzes, am nächsten Tag in der niedrigeren Klasse 3B zu starten, wo er dann den ersten Platz erreichte. Er steht in der Meisterschaft damit auf Rang fünf.

Linda Weber konnte am Samstag ihre Leistung erst in der vierten Runde deutlich verbessern, aber es reichte am Ende nur zum siebten Platz. Am Sonntag hatte ihr Motorrad wieder Aussetzer, sodass ein Weiterfahren nicht möglich war und sie noch in der ersten Runde abbrechen musste. In der Meisterschaft steht sie immer noch auf Rang sechs.

Die letzten Läufe der BWJ finden Ende Oktober in Frickenhausen statt.