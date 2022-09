Ministrantenaufnahme in Mittelbuch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Sinnbild des Baumes wurden in einem wunderschönen Gottesdienst zwei Kinder in die Gruppe der Mittelbucher Ministranten aufgenommen.

„Wir wollen Wurzeln schlagen“ war der Leitsatz der Aufnahmefeier. Wurzeln schlagen in der Gemeinde, aber auch in der Gruppe der Ministranten. Zusammengehalten und getragen durch einen starken Stamm, der allen Widrigkeiten und Aufgaben standhält und die Baumkrone sicher trägt. Die in verschiedene Richtungen wachsenden Äste sollen Kreativität und Offenheit, Ideenreichtum und Vielfältigkeit signalisieren und verbildlichen. Unterschiedliche Blickrichtungen und Vorgehensweisen, die letztlich im Stamm, dem gemeinsamen Wirken und Handeln, verbunden und im Gemeindeleben fest verwurzelt sind.

Der Baum benötigt Licht, Sonne, Regen und Wind, die Kinder die Unterstützung und Begleitung ihrer Eltern, Gruppenleiter, Freunde, ja, der ganzen Gemeinde. Wie die Blätter wollen sie dem Gemeindeleben Fülle, Frische und Leben verleihen und so der Gemeinschaft etwas zurückgeben. Eine schöne Darstellung, die die Bedingungen, aber auch den Gewinn der Minigruppe für ein Gemeindeleben verdeutlicht. Einfach toll, dass ihr alle mitmacht und zum Minidienst bereit seid!