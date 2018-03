Mini-Kreisel: Autofahrer übersieht Radfahrer

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Biberach am Mittwoch leicht verletzt worden. Laut Polizeimitteilung nahm ein Autofahrer dem 20-Jährigen die Vorfahrt im Mini-Kreisel an der Friedenskirche.

Der Autofahrer kam gegen 6.30 Uhr aus dem Grünen Weg. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr er in den Kreisverkehr in der Gaisentalstraße ein und wollte diesen Richtung Krummer Weg durchfahren. Hierbei nahm er einem in Richtung Stadtmitte fahrenden Radler die Vorfahrt. Das Auto erfasste den Fahrradfahrer.

Der 20-Jährige trug leichte Verletzungen davon, so die Polizei. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der Schaden am Auto des 63-jährigen Unfallverursachers beträgt etwa 1500 Euro.