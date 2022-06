Miles & More spielen bei „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“

Die Veranstaltungsreihe der Stadt Biberach „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ geht in die dritte Runde. Am Samstag, 25. Juni, erwartet die Beuscher ein abwechslungsreiches Programm, kündigt die Stadtverwaltung Biberach in einem Schreiben an.

Auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof treten jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr für eine halbe Stunde zwei Künstler(-gruppen) mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Noch bis zum 17. September will die Stadt Biberach damit in der Innenstadt eine unterhaltsame, sommerliche Atmosphäre schaffen, heißt es in dem Schreiben weiter. Am 25. Juni treten die Band Miles & More auf dem Viehmarktplatz und der Schalmeienzug Ingoldingen auf dem Schadenhof auf.