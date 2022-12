Mike Borchert bleibt unschlagbar

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim zweiten Turnier der „Nos Justus“ Jugendturnierserie des Schachbezirks Oberschwaben war die TG Biberach am Samstag in Vöhringen mit vier Jugendlichen am Start. Zum Start kam Jugendleiter Rainer Birkenmaier aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, legte die junge Truppe doch los wie die Feuerwehr. Mike Borchert, der Sieger des Ehinger Turniers, gewann seine ersten drei Runden deutlich, so auch in Runde 2 gegen Topfavorit Mohammad Zyadah (Riedlingen). Jacob Glund und Polina Romaniuk standen ihm aber in nichts nach. Die neunjährige Romaniuk ließ dabei vor allem in Runde 3 mit einem Sieg gegen einen deutlich erfahreneren Gegner aufhorchen. In Runde 4 trotzte sie zudem Vereinskamerad Borchert ein Patt ab.

In der Zwischentabelle zur Halbzeit führte so Glund verlustpunktfrei vor Borchert und Romaniuk (je 3,5/4) und es roch nach einem klaren Biberacher Durchmarsch. Nur Roshan Hama Karim kam bei seinem Turnierdebüt anfangs nicht ins Rollen und steckte im Mittelfeld. Romaniuk konnte in der zweiten Turnierhälfte ihren Lauf nicht fortsetzen und verlor dreimal gegen deutlich ältere Teilnehmer. Borchert gewann hingegen das Spitzenspiel der Runde 5 gegen Glund sicher und übernahm die Führung. Diese behielt er souverän bis zum Schluß. In Runde 7 ließ er sich zwar in Gewinnstellung von seinem Gegner noch zu einem Remis „beschwindeln“, aber das verhinderte seinen zweiten Turniersieg bei 6 von 7 Punkten nicht mehr. Glund holte sich noch zwei Remis, während Hama Karim aufdrehte und zwei Siege feiern konnte.

In der Abschlußtabelle lag Borchert vorn, Glund wurde mit fünf Punkten starker Vierter. Hama Karim konnte am Ende vier Punkte verbuchen und schaffte es auf Rang 14. Direkt dahinter sortierte sich Romaniuk mit ausgeglichener Bilanz (3,5/7) auf dem 16. Platz unter 31 Teilnehmern ein. Birkenmaier war mit allen seinen Schützlingen sehr zufrieden und hofft beim nächsten Turnier, dann in Riedlingen, auf ein weiteres starkes Auftreten.