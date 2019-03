Mietingen startet Unternehmen Meisterschaft

Am 21. Spieltag greift nun auch Titelfavorit Mietingen erstmals nach der Winterpause in den Spielbetrieb in der Fußball-Bezirksliga Riß ein. Die Verfolger Baustetten und Ringschnait könnten mit Siegen in Reinstetten und Kirchberg den spielfreien Zweiten Sulmetingen ablösen. Olympia Laupheim II will nach zwei deftigen Auftaktniederlagen gegen den gut gestarteten TSV Ummendorf die zuletzt negative Entwicklung stoppen. Anpfiff ist bei allen Partien am Sonntag, 31. März, um 15 Uhr.

Die Abwehr von Olympia Laupheim II ist bis jetzt ein wackeliges und anfälliges Gebilde. 14 Gegentreffer setzte es in den ersten beiden Partien des Jahres, nach gleich drei Platzverweisen für Defensivakteure am Vorsonntag muss das Laupheimer Trainerduo im Abwehrbereich puzzeln. Gegen den TSV Ummendorf soll trotzdem die Trendwende her. Die hat beim Gast offensichtlich schon stattgefunden, aus den letzten fünf ungeschlagenen Partien erntete man elf Punkte. Luftschlösser kann man beim TSV allerdings noch längst nicht bauen, in Anbetracht des schweren Restprogramms braucht die Leicht-Elf dringend eine Verlängerung dieser Serie.

Es gibt leichtere Aufgaben für ein Team, das mit einem 1:4 ins Fußballjahr gestartet ist. Doch darin sieht der SV Eberhardzell im Heimspiel gegen den Ligaprimus SV Mietingen auch eine Chance. Der vermeintlichen Überlegenheit des SVM will der SVE Kampfkraft entgegensetzen. Beim Gast musste man registrieren, dass die Konkurrenz näherrückt, das erhöht gleichzeitig auch etwas den Druck beim ersten Auftritt. Wenn dann der Tabellenführer aber trotz fehlender Pflichtspielpraxis sein gewohntes Pressing und Umschaltspiel durchbringt, sollte der angestrebte Sieg auch möglich sein.

Positive Erinnerungen

Der TSV Kirchberg wurde für sein gutes Spiel in Sulmetingen nicht belohnt, jetzt steht mit dem SV Ringschnait der nächste dicke Brocken vor der Tür. An den Gast verbindet der TSV aber durchaus positive Erinnerungen, in der Vorrunde glich man einen 1:3-Rückstand noch aus, in der Vorsaison gelang sogar ein Heimsieg. Schon allein diese beiden Resultate sollten dem optimal gestarteten SVR Warnung genug sein, den TSV in irgendeiner Weise zu unterschätzen. Den 8:2-Kantersieg am Vorsonntag verteilte der Tabellenvierte gleich auf fünf Torschützen, das macht den SVR ununberechenbar und die Aufgabe für den TSV schwerer.

Die einen warten noch auf den ersten Torjubel, die anderen auf die Punkte. Weder beim SV Steinhausen noch bei den SF Schwendi verlief das Fußballjahr 2019 bisher wunschgemäß. Nimmt man die Direktbilanz als Grundlage, scheinen die Karten für die Gäste besser gemischt als für die Gastgeber, die letzten vier Duelle entschieden die SF alle für sich. Aber auch den Gästen ging in den bisherigen Partien die Durchschlagskraft im Angriff ab. Die Begegnung zwischen der viertbesten Heimelf gegen die viertbeste Auswärtstruppe scheint eine offene Angelegenheit zu sein.

Wenn doch jede Woche ein Auswärtsspiel wäre für den SV Reinstetten. Alle vier Saisonsiege gelangen auswärts, auch beim vorwöchentlichen Sieg in Schwendi überzeugte der SVR. Deutlich weniger überzeugend ist die Heimbilanz vor der Partie gegen den SV Baustetten, bisher gab es nur einen Heimpunkt und drei eigene Treffer. Die Gäste reisen mit der Optimalausbeute von sechs Punkten ins Waldstadion an. Sollte dem Aufsteiger der dritte Sieg in Folge gelingen, muss man diesen trotz der größeren Anzahl von Spielen gegenüber der Konkurrenz zu einem Anwärter auf den zweiten Platz zählen.

Den am Vorsonntag in der Nachspielzeit erzielten Ausgleich konnte der SV Baltringen gut gebrauchen. In welcher Verfassung die Wundertüte der Liga aber die Partie gegen den SV Dettingen bestreitet, ist ein Buch mit sieben Siegeln. Die Bandbreite der Leistungen im bisherigen Saisonverlauf reicht von „stark“ bis „ schwach“. Ersteres konnte man dem Gast aus dem Illertal bei dessen Einstieg in die Rückserie bestätigen. Der SVD präsentierte sich in allen Mannschaftsteilen sehr ausgeglichen, mit diesem Konzept will man beim Tabellenneunten eine Serie beenden: In Baltringen gelang noch nie ein Sieg.

Unangenehmer Nebeneffekt

Die aus Sicht der TSG Achstetten unglückliche Niederlage im Aufsteigerduell hatte noch einen weiteren unangenehmen Nebeneffekt: Die TSG belegt zum dritten Mal in dieser Saison den vorletzten Platz. Den Weg, den man zum Klassenerhalt gehen muss, wird wohl hart und führt nun zunächst über den VfB Gutenzell. Der haderte zuletzt über einen knapp entgangenen Sieg, Reisen nach Achstetten lohnten sich für den Gast in den Vorjahren aber stets: Die letzten drei Auftritte im Sumpfbiberstadion brachten VfB-Siege. Verlängert das Riedmüller-Team die Serie, bleibt auch die Chance auf Platz zwei intakt.