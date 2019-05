Mietingen stürmt mit Kantersieg zum Bezirksliga-Titel

Der SV Mietingen hat mit einer imponierenden Vorstellung in Kirchberg drei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft in der Bezirksliga Riß klargemacht. Ganz eng geht es im Rennen um Platz zwei her, Gutenzell, Ringschnait und der SV Sulmetingen machen diesen Rang unter sich aus. Am Tabellenende kamen Ummendorf gegen Baustetten und Reinstetten gegen die TSG Achstetten zu wichtigen Siegen.

TSV Kirchberg – SV Mietingen 0:9 (0:5). Der nicht in Bestbesetzung spielende TSV wurde von den Gästen in der Anfangsphase überrollt. Robin Ertle (1.) mit dem ersten Angriff, Christian Glaser (5.) mit einem fulminanten Distanzschuss und Dominik Burry (13.) mit einem direkt verwandelten 25-Meter-Freistoß stellten die Weichen früh auf Sieg. Ben Rodloff (15.) auf Querpass von Marcel Rolser und Robin Ertle (16.) auf Rückpass von Felix Stumm erhöhten auf 0:5, das bis zur Pause Bestand hatte. Robin Ertle (50.) machte per Kopf auf Flanke Rodloff das halbe Dutzend voll. Christian Glaser (58.) per direkt verwandelten Freistoß, Robin Ertle (84.) auf Rückpass Timo Kühner und Roland Mayer (86.) nach einem Pfostenabpraller erhöhten auf 0:9. Bes. Vork.: Tobias Hirschmann hält Elfer von Andreas Bösch (SVM, 60.).

SV Steinhausen – SV Baltringen 3:1 (1:1). Die Gäste kamen durch einen platzierten Schuss aus der Drehung durch Halil Ayan (90.) zum 0:1. Mitte der ersten Hälfte übernahmen die Gastgeber dann eindeutig das Spielgeschehen und erspielten sich einige Chancen. Philipp Borner (32.) nutzte einen an Fabian Pfender verursachten Elfmeter zum 1:1. Die Gäste konnten nach der Pause nach einem Solo von Julian Gerner auf der Linie klären, ehe SVS-Kapitän Tobias Rothenbacher (78.) ein Solo über das halbe Feld gegen die zu weit aufgerückte SVB-Abwehr zum 2:1 nutzte. Rothenbacher leistete auch die Vorarbeit zum 3:1 durch David Freisinger (83.).

SV Sulmetingen – SV Dettingen 2:1 (0:0). Die Gastgeber dürfen nach einem Last-Minute-Sieg weiter auf den Relegationsplatz hoffen. In der sehr mäßigen Partie, die unter guter Leitung von Schiedsrichter Fabrice Butscher stand, hatte die Heimelf im ersten Durchgang zwar optische Vorteile, war vor dem Tor aber nicht zwingend genug. Paolo Santoro (52.) schloss für die Gäste einen Konter zum 0:1 ab, die Heimelf verstärkte danach den Druck. Daniel Gumper (59.) gelang nach guter Vorarbeit von Frank Brehm das 1:1. Timo Bayer scheiterte kurz darauf mit einem Elfmeter an Dettingens Aushilfskeeper Tobias Walker, Felix Buck traf auf der Gegenseite nur Aluminium. Jannick Borm (90.) stand nach einer Bayer-Flanke goldrichtig am langen Pfosten und schob zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer ein.

SV Reinstetten – TSG Achstetten 5:0 (4:0). Die Gastgeber kamen mit einer über weite Strecken überzeugenden Vorstellung zum ersten Heimsieg. Jan Binanzer und Marco Matzkat hatten in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. Nach einem Diagonalball von Matzkat drang Philipp Kolb (24.) in den Gästestrafraum ein und schloss zum 1:0 ab. Nach einer Notbremse an Igor Lazarev sah TSG-Keeper Markus Czerwinka die Rote Karte, den fälligen Elfmeter nutzte Marco Matzkat zum 2:0. Mit einem Doppelschlag durch Patrick Kiekopf (45.) und Robin Kammerlander (45.+2) war die Partie zur Pause gelaufen. Die in Unterzahl agierenden Gäste gaben nur einen Torschuss ab, Robin Kammerlander (57.) gelang auf Flanke von Lazarev noch das 5:0.

Olympia Laupheim II – SV Eberhardzell 2:1 (0:1). Die Zuschauer sahen zwei grundverschiedene Halbzeiten, am Ende hatten die Gastgeber etwas mehr Glück. Die Gäste liefen die Heimelf von Beginn an sehr hoch an und brachten die Olympia II von einer Verlegenheit in die andere. Tobias Rehm (16.) gelang nach einem Ball aus dem Halbfeld mit einem Kopfball-Aufsetzer das 0:1. Die Gäste hatten weitere Chancen, Ex-Olympianer Matthias Rehm traf vor der Pause nur Aluminium. Nach einigen Umstellungen in der Pause kam die Heimelf deutlich besser zum Zug, Altun Tekin (58., 66.) gelang mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:1 und mit einem sehenswerten Heber das 2:1.

TSV Ummendorf – SV Baustetten 5:4 (2:0). Nichts für schwache Nerven war die Partie in Ummendorf, in der sich die Gastgeber mit einem schwer erkämpften Sieg weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen dürfen. Die Gastgeber lagen zwischenzeitlich mit blitzsauber herausgespielten Treffern mit drei Toren vorn, mussten am Ende aber aufgrund einer sehr mangelhaften Verwertung bei weiteren Chancen gegen die niemals aufsteckenden Gäste bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern. Überragender Akteur war TSV-Angreifer Marius Ochsenwadel, der vier Tore beisteuerte. Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:1 Marius Ochsenwadel (16., 38., 48., 57.), 3:1 Sandro Thiem (51.), 4:2 Nico Schmidberger (68.), 5:2 Lukas Notz (70.), 5:3 Fabian Sontheimer (73.), 5:4 Christian Rodi (82.).