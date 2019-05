Mietingen siegt in der Nachspielzeit in Steinhausen

Der SV Mietingen hat in der Fußball-Bezirksliga Riß durch einen späten 2:1-Sieg in Steinhausen seinen Vorsprung auf zwölf Punkte ausgebaut und steuert unaufhaltsam der Meisterschaft entgegen. Im Rennen um Platz zwei hat sich der SV Ringschnait nach einem 3:2-Sieg gegen die SF Schwendi wieder besser in Stellung gebracht. Der SV Sulmetingen und der SV Baustetten trennten sich torlos. Der SV Reinstetten unterlag Eberhardzell mit 0:1.

SV Steinhausen – SV Mietingen 1:2 (0:0). Die Partie hatte ihre Höhepunkte in der Schlussphase. Die in der Abwehr sehr gut organisierten Gastgeber hielten den Tabellenführer lange Zeit erfolgreich vom eigenen Strafraum fern und hatten in der 25. Minute eine gute Kopfballmöglichkeit durch Fabian Pfender. Mitte der zweiten Hälfte kam die Heimelf durch David Freisinger zu einer guten Kontermöglichkeit. Mit einem an Christian Glaser verursachten Elfmeter markierte Gästekapitän Andreas Bösch das 0:1 (77.). Nach Flanke von Markus Rothenbacher unterlief den Gästen ein Handspiel, den fälligen Elfmeter nutzte Philipp Borner zum 1:1 (81.). Der Tabellenführer schlug in der Schlussphase eiskalt zu, als Torjäger Robin Ertle (90.+3) eine Kopfballverlängerung von Glaser per Kopf zum 1:2 ins Netz legte.

SV Sulmetingen – SV Baustetten 0:0. Der Aufsteiger aus Baustetten war in den ersten 20 Minuten das spielbestimmende Team. Christian Rodi scheiterte nach einem schnell ausgeführten Freistoß an SVS-Keeper Patrick Roth, auch Manoel Leven fand im SVS-Keeper vor der Halbzeit seinen Meister. Die Gastgeber fanden erst nach dem Wechsel richtig in die Partie, Marco Hagel scheiterte freistehend vor dem Gästetor. Distanzschüsse von Timo Bayer und Michael Stöferle brachten nichts Zählbares für die Heimelf, bei den Gästen hatte Patrick Treder eine Möglichkeit. Unter dem Strich sahen die Zuschauer eine gerechte Punkteteilung.

SV Reinstetten – SV Eberhardzell 0:1 (0:1). Nach einer anfänglichen Abtastphase beider Mannschaften hatten Jan Binanzer (18.) für die Heimelf und Philipp Härle für die Gäste gute Schussmöglichkeiten. Ab diesem Zeitpunkt fanden dann die Gäste ins Spiel und setzten dann auch den spielentscheidenden Treffer. Tobias Rehm (25.) köpfte einen Eckball von Simon Baur zum 0:1 ein. Die Gäste beschränkten sich nach dem Wechsel auf Ergebnisverwaltung und brachten offensiv nicht mehr viel zustande. Igor Lazarev verfehlte in der Schlussphase knapp den Gästekasten, trotz größter Anstrengungen blieb es beim knappen Gästesieg.

TSG Achstetten – SV Baltringen 4:0 (1:0). Das klare Ergebnis täuscht etwas über den wahren Spielverlauf hinweg. Die Gäste waren unter der sehr guten Leitung von Schiedsrichter Tarner Alkin meist auf Augenhöhe mit der TSG, die in den richtigen Augenblicken zu den Treffern kam. Tobias Osswald (44.) markierte mit einem Schlenzer ins lange Eck kurz vor der Pause das 1:0. In einer Phase, als die Gäste druckvoll spielten, nahm Daniel Krug einen Abschlag von Torwart Markus Czerwinka auf und schloss gekonnt zum 2:0 ab. Die Gäste gaben niemals auf, mussten aber durch sauber abgeschlossene Konter von Tobias Osswald (73., 85.) noch das 0:3 und 0:4 einstecken.

SV Ringschnait – SF Schwendi 3:2 (1:0). Die Partie hatte nicht die Dynamik des Vorrundenspiels, brachte aber einen verdienten Sieg der Heimelf. Manuel Münst (44.) verwertete einen an Stefan Grell verursachten Elfmeter zum 1:0. Nach klugem Zuspiel von Martin Kuhl in die Mitte erhöhte Stefan Grell (57.) auf 2:0. Für die ersatz- und pokalgeschwächten Gäste verkürzte Tobias Hörmann (63.) auf 1:2, Manuel Münst (69.) stellte nach gutem Zuspiel in die Tiefe den alten Zweitore-Abstand wieder her. Münst und Hörmann hatten Möglichkeiten zu weiteren Toren beider Teams, das erledigte dann Alexander Mayr (90.+3.) mit einem überlegten Schuss ins Eck zum 3:2 für die Gäste, das allerdings zu spät kam.

Olympia Laupheim II – SV Dettingen 3:3 (0:2). Die Gastgeber hatten zwar spieltechnische Vorteile, die Gäste waren aber bei Standards brandgefährlich. Christian Lindner (17.) war nach einem Freistoß zum 0:1 erfolgreich, Andreas Betz (19.) war nach einer Flanke zum 0:2 zur Stelle und Felix Buck (54.) erhöhte nach gutem Zuspiel in die Spitze sogar auf 0:3. Die Heimelf gab nie auf, der zuvor eingewechselte Martin Aggeler (65.) erkämpfte sich einen Ball und verkürzte auf 1:3. Nach sauberem Doppelpass mit Aggeler gelang Janis Cohn das 2:3 (75.) und im Anschluss an einen Eckball per Kopfball aus zehn Metern das 3:3 (88.). In der Schlussminute war für die Olympia sogar der Sieg noch greifbar.