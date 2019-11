Mietingen II festigt Tabellenführung

Der SV Mietingen II hat in der Frauenfußball-Bezirksliga gegen den SV Laupertshausen gewonnen. Dadurch blieb der SVM II ohne Niederlage und festigte die Tabellenführung.

SGM Dettingen/Kirchberg – FC Wacker Biberach 2:0 (0:0). Gegen den Tabellenletzten hatte die SGM das Spiel weitgehend im Griff. Erst nach der Pause münzte Dettingen/Kirchberg dies auch in Zählbares um: Jasmin Liska erzielte das 1:0 (54.). Von da an erhöhten die Gäste den Druck und hatten Pech bei einem Lattentreffer. In der Schlussphase sorgte Isabelle Gschwind schließlich mit dem 2:0 für die Entscheidung.

SGM Baltringen/Schemmerhofen – SGM Bellamont/Rot/Dietmanns II 7:0 (1:0). Die Heim-SGM war von Beginn an spielbestimmend und kam zu einigen Großchancen. Diese vereitelte aber zumeist Gäste-Torhüterin Anna Reischle. In Hälfte zwei nutzten die Gastgeberinnen ihre Chanchen dann effektiver. Der Sieg fiel insgesamt etwas zu hoch aus. Tore: 1:0, 4:0 Milena Autrum (35., 60.), 2:0, 3:0, 6:0 Verena Arendt (49., 52., 86.), 5:0 Selina Kerler (84.), 7:0 Samara Beck (89.).

SV Reinstetten II - TSV Hochdorf 0:5 (0:4). Der SVR II kam zunächst gut ins Spiel, konnte sich jedoch nicht mit einem Tor belohnen. Hochdorf übte dann immer mehr Druck aus und nutzte in Hälfte eins einige Unaufmerksamkeiten der Gastgeberinnen. In der zweiten Halbzeit fing sich der SVR II wieder etwas und hielt gut dagegen. Ein Tor für den TSV fiel dennoch. Tore: 0:1 0:5 Verena Schweizer (13., 53.), 0:2 Selina Müller (17.), 0:3 Yvonne Fuchs (26.), 0:4 Anja Maucher (36.).

SV Mietingen II – SV Laupertshausen 3:0 (1:0). Gegen den Tabellenvorletzten Laupertshausen, der sich von Beginn an auf Torverhinderung beschränkte, tat sich der Tabellenführer von Beginn an schwer. So musste ein SVL-Eigentor von Leonie Ortmann (39.) für das 1:0 herhalten. Auch im zweiten Durchgang dominierte Mietingen II und erhöhte durch Isabell Hörmann (54.) auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Elisa Klas (70.) mit dem 3:0.