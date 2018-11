Mietingen I landet Kantersieg

Die SGM Bellamont/Rot II hat in der Frauenfußball-Bezirksliga einen Heimdreier eingefahren. Drei Punkte verbuchte auch der SV Mietingen I.

SGM Bellamont/Rot II – SGM Schemmerhofen 2:1 (1:0). Die Heimelf ging früh in Führung. Nach einer Ecke brachte Selina Schöpf den Ball erneut in den Strafraum, wo Lena Zwerger goldrichtig stand (8.). In Minute 55 glich Verena Arendt zum 1:1 aus. Regina Kiekopf markierte den 2:1-Siegtreffer für das Heimteam (86.).

SV Mietingen I – SV Reinstetten II 7:0 (5:0). Chancenlos war der Tabellenletzte beim Spitzenreiter SV Mietingen I. Der SVM I setzte sich von Beginn an in der gegnerischen Hälfte fest und ging auch schnell durch Jessica Ganz (12.) und Lisa Müller (19.) mit 2:0 in Führung. Ronja Demuth (25.), Lisa Müller (33.) und Petula Arnold (36.) erhöhten bis zur Pause auf 5:0. Nach dem Seitenwechsel steckte der SVM I etwas zurück und die Gäste kamen besser ins Spiel, blieben aber ohne erwähnenswerte Torchance. Elisa Klas (52., 77.) stellte mit zwei Treffern den 7:0-Endstand für den SVM I her.