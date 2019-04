Mietingen I baut Tabellenführung aus

Der SV Mietingen I hat in der Frauenfußball-Bezirksliga die Tabellenführung ausgebaut. Der Zweite Warthausen spielte 2:2 gegen Hochdorf.

SGM Bellamont/Rot – SV Laupertshausen 5:3 (2:2). Die SGM zeigte eine starke Leistung in der Offensive und gewann so auch das zweite Spiel in der Rückrunde. Die SGM-Tore erzielten Jana Franz (2) Verena Lang (2) und Leonie Wiedermann (1).

SGM Schemmerhofen/Baltringen – SV Reinstetten II 3:1 (1:0). Die SGM hatte insgesamt mehr vom Spiel, tat sich aber lange schwer gegen nie aufsteckende Gäste. Nach einem Doppelschlag kurz nach der Halbzeit verschaffte sich die SGM etwas Luft, der Anschlusstreffer der Gäste per Handelfmeter kam zu spät. Tore: 1:0 Bianca Härle (31.), 2:0, 3:0 Alexandra Betz (49., 52.), 3:1 Lisa Hoch (79.).

TSV Warthausen – TSV Hochdorf 2:2 (0:2). Die Gastgeberinnen kamen gut ins Spiel und machten von Anfang an Druck. Dennoch gingen die Gäste in Führung (10.). Danach lief es bei Warthausen nicht mehr rund. Nennenswerte Großchancen waren danach auf beiden Seiten eher Mangelware – bis zur 35. Minute. In dieser fiel das 0:2. Nach der Pause erzielte Marina Blersch schnell das 1:2 (65.). In Minute 72 vergab Warthausen einen Elfmeter. In einem hart umkämpften Spiel war es dann wieder Marina Blersch, die in der 80. Minute den 2:2-Ausgleich besorgte.

SV Mietingen I – FC Wacker Biberach 2:0 (1:0). Tabellenführer Mietingen I war drückend überlegen. Aber erst kurz vor der Halbzeitpause gelang Katja Stock (42.) der längst fällige Führungstreffer. Auch im zweiten Durchgang kamen die Mietingerinnen kaum in Verlegenheit, taten sich aber im Torabschluss schwer. Katja Stock (90.) gelang zum Ende des Spiels ein weiterer Treffer zum hoch verdienten 2:0-Erfolg.

SV Mietingen II – SGM Dettingen 2:0 (1:0). Im ersten Durchgang hatte der SVM II leichte Vorteile und ging durch Tamara Fischer (9.) mit 1:0 in Führung. Während die SGM bis zur Halbzeitpause keine echte Torchance hatte, vergab Mietingen II einige weitere gute Möglichkeiten. Im zweiten Durchgang war die SGM besser im Spiel, vergab aber mehrfach den Ausgleich. Einen Konterangriff des SVM II schloss Corinna Wenger (86.) zum 2:0-Endstand ab.