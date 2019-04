Mietingen holt über Ostern sechs Punkte

Der Tabellenführer SV Mietingen ist der große Gewinner über die Osterfeiertage in der Fußball-Bezirksliga Riß gewesen. Am Karsamstag siegte der SVM 5:0 gegen Dettingen, am Ostermontag 4:3 gegen Ringschnait. Der VfB Gutenzell steht nach der Derby-Nullnummer gegen Schwendi auf Platz zwei, punktgleich mit dem SV Sulmetingen, der beim SV Eberhardzell mit 3:1 siegte. Für eine Überraschung sorgte der TSV Ummendorf, der beim SV Dettingen mit 3:1 gewann.

Am Montag spielten:

TSG Achstetten – FV Olympia Laupheim II 1:5 (1:1). Fast eine Stunde lang spielte die TSG gut, stellte dann aber aus unerfindlichen Gründen das Fußballspielen ein. Tobias Osswald (25.) brachte die TSG nach sehr guter Vorarbeit von Daniel Krug nicht unverdient mit 1:0 in Führung, Raphael Geiger (30.) glich für Olympia II frei stehend zum 1:1 aus. Osswald traf kurz nach der Pause aus spitzem Winkel nicht, dafür aber Robin Dürr (61.) wiederum völlig ungedeckt zum 1:2. Die Gäste nutzten danach die sich bietenden Freiräume durch Altin Tekun (73.) und einen Doppelpack von Issak Athanasiadis (83., 88.) dankbar und auch eiskalt aus.

SV Mietingen – SV Ringschnait 4:3 (2:2). In der hochklassigen Partie suchten beide Teams ohne Umwege den Weg nach vorn. Manuel Münst (14.) traf mit einem spektakulären Schuss aus 25 Metern zum 0:1. Der SVM belohnte sich für den hohen Aufwand durch das 1:1 von Christian Glaser (38.) aus 20 Metern und ging durch einen Schlenzer von Timo Kühner (41.) mit 2:1 in Führung. Torjäger Manuel Münst (43.) gelang nach einem Steilpass das 2:2. Christian Glaser (46.) drückte einen Lattenabpraller zum 3:2 über die Linie. Münst hatte den abermaligen Ausgleich auf dem Fuß, ehe Ben Rodloff (82.) nach Rückpass von Glaser zum 4:2 traf. Heiko Lerner (90.) traf für die guten Gäste noch zum 4:3.

SV Dettingen – TSV Ummendorf 1:3 (0:1). Die enttäuschenden Gastgeber fanden über weite Strecken der Partie kein Konzept. Marcus Hermann und Jochen Kern hatten in Ansätzen noch Torchancen in Halbzeit eins, die keineswegs nur defensiv eingestellten Ummendorfer hatten durch Matthias Knupfer und Timo Ditscher Möglichkeiten. Marius Ochsenwadel (45. +2, 54.) markierte erst mit einem haltbaren Distanzschuss das 0:1 und erhöhte dann nach einem guten Konter auf 0:2. Der TSV vergab danach Chancen und kam in Gefahr, als Felix Buck (80.) auf 1:2 verkürzte. Steffen Zott traf für den SVD nur die Querlatte, ehe Matthias Knupfer in der Schlussminute das 1:3 erzielte.

SV Eberhardzell – SV Sulmetingen 1:3 (0:0). Die Gäste begannen druckvoll, SVE-Keeper Patrick Lerch vereitelte nach einer Viertelstunde die SVS-Führung. In der Folgezeit stand die Heimelf kompakt und kam gegen die nicht immer sattelfeste Gästeabwehr auch zu Chancen. Thomas Mönckert (60.) nutzte gedankenschnell eine davon zum 1:0. In der hektischen Schlussphase ging dem SVE dann die Luft aus. Nach einem Gassenball tunnelte Marco Hagel (67.) den SVE-Keeper zum 1:1. Nach einem Konter über Timo Bayer traf der reaktivierte Daniel Gumper (73.) zum 1:2, Bayer zwang SVE-Abwehrmann Tobias Rehm (81.) mit seiner Flanke zum Eigentor und 1:3-Endstand.

VfB Gutenzell – SF Schwendi 0:0. Die Gastgeber hatten offensichtlich vom Samstagsspiel noch schwere Beine und konnten sich im Derby während der gesamten Spielzeit keine nennenswerte Torchance erarbeiten. Gegen die optisch leicht überlegenen Gäste arbeitete der VfB aber gegen Ball gut, die Gäste hatten durch Benjamin Friedrich (15.) und Serkan Tokmak (18.) vor der Pause ihre besten Chancen. Auch nach der Pause hatten die Gäste insgesamt mehr Zug zum Tor, die ganz großen Möglichkeiten blieben gegen die kompromisslose VfB-Abwehr jedoch aus.

Am Samstag spielten:

SV Mietingen – SV Dettingen 5:0 (3:0). Für die stark ersatzgeschwächten Gäste gab es beim gut aufgelegten Tabellenführer nichts zu holen. SVM-Abwehrspieler Stefan Glutsch (19., 29.) köpfte erst einen Eckball von Mayer unbedrängt zum 1:0 ein und schaltete beim 2:0 aus sechs Metern entschlossen. Roland Mayer (30.) nutzte einen Torwartabpraller per Kopf zum 3:0. Maximilian Mosbacher hatte die beste Chance für den Gast. Der SVM vergab einige Möglichkeiten, ehe Robin Ertle (79) nach Ecke Mayer zum 4:0 traf und Ben Rodloff (82.) auf Steckpass von Christian Glaser zum hochverdienten 5:0 erhöhte.

SV Eberhardzell – VfB Gutenzell 0:2 (0:1). Die gut organisierten Gäste kamen mit einem kompakten Auftritt zum dritten Auswärtssieg nach der Winterpause. SVE-Keeper Patrick Lerch ließ einen harten Distanzschuss von Marvin Honisch zur Seite abprallen, Jürgen Hagel (19.) schob zum 0:1 ein. Tobias Rehm scheiterte drei Minuten später nach einem Eckball von Simon Baur per Kopf an Gästetorwart Benny Poser. Als Nikolai Bednarski (54.) nach einem Angriff über die linke Seite am zweiten Pfosten zum 0:2 einschob, war die Partie gelaufen. Der SVE warf danach alles nach vorn, zwingende Chancen blieben aber aus.

SV Baltringen – TSV Kirchberg 2:2 (2:2). Die Heimelf hatte einen Blitzstart. Ilyas Aksit (10.) spielte mit dem Rücken zum Tor einen Gästeabwehrspieler aus und traf zum 1:0 in den Winkel. Fast vom Wiederanpfiff weg traf Furkan Cebeci (12.) ins lange Eck zum 2:0. Die Gäste verkürzten durch den mit einem guten Gassenball eingesetzten Dennis Raible (18.) auf 1:2. Arian Horvath (29.) legte einen als Flanke gedachten Ball zum 2:2 ins Baltringer Netz. Halil Ayan traf für den SVB nur den Innenpfosten, für den stets gefährlichen TSV parierte Keeper Benedikt Berger in der Schlussminute einen Elfmeter von Aksit.