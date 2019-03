Mietingen feiert mühsamen Auftaktsieg

Meisterschaftsfavorit SV Mietingen kam in der Fußball-Bezirksliga Riß bei seinem Auftakt in Eberhardzell zu einem späten 2:1-Auswärtserfolg. Weiter auf Erfolgskurs ist der SV Baustetten, der nach seinem 3:2-Sieg in Reinstetten Platz zwei einnimmt. Auch der SV Dettingen hat nach der Winterpause eine weiße Weste, in Baltringen gab es einen 3:1-Sieg. Olympia Laupheim II entschied das Duell gegen Ummendorf mit 2:1 für sich, Gutenzell kam in Achstetten zu einem klaren 3:0.

Olympia Laupheim II – TSV Ummendorf 2:1 (0:1). Die zuletzt sehr erfolgreichen Gäste aus Ummendorf überließen den Gastgebern in deren eigener Hälfte das Spiel, standen tief und versuchten mit schnellen Kontern den Erfolg. Dieses Konzept führte zum 0:1, als Matthias Hatzing (20.) einen dieser schnellen Gegenstöße ausnutzte. Die Heimelf war nach dem Wechsel besser auf die Konter der Gäste eingestellt und kam zum 1:1, als sich Lukas Engel (60.) am Strafraum die Kugel vorlegte und traf. Mehrere gute Möglichkeiten ließ die Olympia II erst liegen, ehe Ahmet Gündüz (82.) auf Pass von Isaak Athanasiadis das unter dem Strich verdiente 2:1 gelang.

SV Eberhardzell – SV Mietingen 1:2 (1:0). Die Gastgeber machten gegen die favorisierten Gäste frühzeitig und erfolgreich die Räume eng und bestimmten das Geschehen bis zur Pause. Felix Unterfrauner (27.) besorgte im Anschluss an einen Eckball folgerichtig das 1:0. Der Tabellenführer fand bis zum Wechsel keine Lösungen gegen die gut eingestellte Heimelf, steigerte sich nach dem Seitenwechsel aber zusehends und übernahm auch die Spielkontrolle. Es dauerte jedoch bis in die Schlussphase hinein, ehe Torjäger Robin Ertle (86., 90.) zunächst aus zehn Metern zum 1:1 abschließen konnte und dann einen Foulelfmeter zum etwas glücklichen 2:1-Siegtreffer ausnutzte.

SV Steinhausen – SF Schwendi 2:0 (0:0). Die Gastgeber behielten letztlich gegen die über weite Strecken der Partie enttäuschenden Gäste die Oberhand. In der etwas zerfahrenen Partie konnte keine der beiden Teams spielerische Akzente setzen, viele Ballverluste und leichte Fehler im Aufbauspiel hemmten oft den Spielfluss. Tobias Rothenbacher (60.) nahm gegen den zögerlich herauseilenden Gästekeeper das Leder mit dem Kopf mit und schob zum 1:0 ein. Die Gäste hatten nur zwei Torschüsse zu verzeichnen, die Entscheidung besorgte schlussendlich David Freisinger (78.), der nach einem mustergültigen Angriff der Heimelf mit platziertem Schuss das 2:0 besorgte.

SV Reinstetten – SV Baustetten 2:3 (1:2). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schoss Christian Rodi (10.) den Aufsteiger aus allerdings stark abseitsverdächtiger Position zum 0:1. Philipp Kolb (24.) drang von der linken Seite in den Strafraum ein und glich zum 1:1 aus. Robin Kammerlander scheiterte mit einem Schuss am Gästekeeper, bei einer vergleichbaren Situation machte Gästekapitän Marcel Schwarzmann (42.) kurz darauf das 1:2. In der zerfahrenen zweiten Hälfte gab es erst in der Schlussphase wieder Bewegung vor den Toren. Schwarzmann (82.) verwertete einen Elfer zum 1:3, Marco Matzkat scheiterte mit einem Elfmeter an Florian Raia. Matzkat (86.) traf noch zum 2:3, eine Wende schaffte der SVR aber nicht mehr.

SV Baltringen – SV Dettingen 1:3 (0:2). Die Gastgeber waren zwar optisch leicht überlegen, die klug spielenden Gäste warteten auf Fehler der Heimelf und kamen früh zum 0:1, als Marcus Hermann (10.) eine Vorlage von Spielertrainer Andreas Betz gekonnt verwertete und in den Winkel drosch. Hermann (35.) war auch für das 0:2 verantwortlich durch einen allerdings sehr umstrittenen Foulelfmeter. Alexander Mayer (56.) schloss einen guten Gästeangriff zum 0:3 ab, die Gastgeber gaben aber nie auf und kamen zum 1:3, als Ilyas Aksit (63.) gegen die zögernde Gästeababwehr zum 1:3 einspitzeln konnte. Die Gäste verwalteten danach die Partie und kamen letztlich verdient zu den Punkten.

TSG Achstetten – VfB Gutenzell 0:3 (0:2). Nach ausgeglichenem Beginn und verteilten Spielanteilen kamen die Gäste zum 0:1, als Jürgen Hagel (26.) einen Freistoß aus dem Halbfeld von Andreas Höhn einköpfen konnte. Kurz darauf kreuzten sich im TSG-Strafraum die Laufwege von Pablo Fronius und Mario Schraivogel, den anschließenden Elfmeter von Michael Poser parierte zwar TSG-Keeper Markus Czerwinka, Matthias Wiest (30.) nutzte den Abpraller aber zum 0:2. Die Gäste hatten die Partie nach dem Seitenwechsel im Griff, Torannäherungen der Gastgeber brachten keine Gefahr und verpufften meist früh. Besser machten es der VfB, der wiederum durch Jürgen Hagel (86.) zum 0:3 kam.