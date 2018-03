Mieten und Wald sind die Haupteinnahmequellen

87 Millionen Euro beträgt die Bilanzsumme des Haushalts der Biberacher Hospitalstiftung für 2018. Der Gemeinderat hat dem Zahlenwerk einstimmig zugestimmt, wenngleich es – wie schon in den vergangenen Jahren – kritische Anmerkungen gab.

Die ehrwürdige, 779 Jahre alte Hospitalstiftung gleicht in vielen Punkten längst einem mittelständischen Unternehmen. Rund 310 Menschen arbeiten momentan für die Stiftung und ihre Töchter Bürgerheim gGmbH (Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen), Bürgerheim Service GmbH (Restaurant Ropach, Großküche, „Essen auf Rädern“). Auch die Kinderkrippen im Mühlweg und im Talfeld werden von der Hospitalstiftung betrieben.

Der Hospital könne mit dem Haushalt 2018 und der Finanzplanung bis 2021 eine sehr gute Leistungsbilanz vorweisen, sagte Hospitalverwalter Roland Wersch, der sein Amt Anfang 2019 an eine Nachfolge übergeben wird. Die Verschuldung gehe von 4,8 Millionen (2016) auf 2,1 Millionen Euro (2018) zurück. 97,5 Prozent der Bilanzsumme seien Eigenkapital, der Jahresertrag der Stiftung soll 2018 bei 687 000 Euro liegen. Die verfügbare Liquidität steige bis 2020 auf rund 18 Millionen Euro an, so Wersch. Haupteinnahmequellen der Stiftung sind Mieteinnahmen aus Geschäfts- und Sozialwohnunsgebäuden sowie Vermietungen im Hospitalquartier von rund vier Millionen Euro, außerdem rund 315 000 Euro aus der Waldbewirtschaftung. Eine Einmalzahlung von rund 4,1 Millionen Euro erwartet die Stiftung aufgrund der rückwirkend für die vergangenen Jahre abzuschließenden Krippenverträge mit der Stadt, so Wersch.

Essensangebote sind gefragt

Die Angebote der Stiftung entwickelten sich positiv, sagte der Hospitalverwalter. Die Kurse im Ochsenhauser Hof würden von rund 2500 Teilnehmern jährlich besucht, der offene Mittagstisch gebe rund 50 Essen täglich aus, „Essen auf Rädern“ liefert rund 100 Mahlzeiten pro Tag aus, für Kindertagesstätten kocht die Großküche täglich 350 Essen. Auch das Restaurant Ropach sei inzwischen gut nachgefragt. „Beim Tagungsgeschäft haben wir noch Potenzial“, sagte Wersch.

Die Stiftung sei in der Lage, ihre Angebote aus eigener Kraft zu finanzieren, auch wenn die Jahresergebnisse durch fehlende Zinseinnahmen belastet seien. Wesentlich sei für ihn, so Wersch, die Exklusivität und inhaltliche Qualität des Hospitalquartiers weiter zu stärken, um daraus einen inklusiven Sozialraum für alle Bevölkerungsschichten machen.

Johannes Walter (CDU) zeigte sich zufrieden mit dem vorgelegten Haushalt. Er sei froh, dass die Krippenverträge nun endlich Wirklichkeit würden. Betreuung und Pflege seien als Stiftungszweck elementar. „Ich rege an, dass wir uns damit im nächsten Jahr stärker beschäftigen angesichts des gesellschaftlichen Wandels in diesem Bereich.“ Um ihre Leistungen zu erbringen, sei die Stiftung auch künftig darauf angewiesen, ausreichend Erträge zu erwirtschaften. Wersch übergebe ein bestelltes Feld an den Nachfolger, so Walter.

Bruno Mader (SPD) bezeichnete den Haushalt 2018 als realistisch und ausgewogen. Weil die Jahresabschlüsse 2016 für die beiden Tochterunternehmen noch immer nicht vorlägen, seien die Zahlen für 2017 leider nur geschätzt. „Die Tochtergesellschaften sind allerdings die größten und letztlich wichtigsten Positionen. Insofern sind Risiken und Chancen mit deutlichen Unsicherheiten behaftet“, so Mader. Er gehe davon aus, dass das im Haushalt 2018 berücksichtigt worden sei. Verlustausgleiche im Bereich der Pflegeeinrichtungen des Bürgerheims seien für die SPD akzeptabel, schließlich erfülle man damit den Stiftungszweck. Bei der Service GmbH (u.a. Ropach) sollte sich die positive Prognose 2018 nun endlich beweisen, so Mader.

Marlene Goeth (Freie Wähler) verlas die Haushaltsrede der erkrankten Fraktionskollegin Stefanie Etzinger. Sie zeigte sich erfreut darüber, dass die Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften in Zukunft periodengerecht erfolgen sollen, so dass diese Zahlen sich dann im aktuellen Haushalt abbilden. Die strategische Ausrichtung der hospitälischen Angebote in den vergangenen Jahren seien aus Sicht der Freien Wähler gelungen. Wichtig sei der Fraktion, dass die originären Stiftungsaufgaben in ihrem Fortbestand gesichert sind.

Ihre Fraktion bewerte den Haushalt 2018 positiv, sagte Manuela Hölz (Grüne). Bei künftigen Sanierungsmaßnahmen sollte noch stärker auf ökologische Aspekte geachtet werden, regte sie an.

Christoph Funk (FDP) wies nochmals auf das periodengerechte Vorliegen der Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften hin. Dies führe dazu, dass die Gesamtergebnisse ab 2019 negativ seien, „das heißt das ausgewiesene Kapital wird angegriffen“, sagte Funk. Bereits für das laufende Jahr komme es bereinigt zu einem Verlust von 638 000 Euro, so seine Berechnung. „Wir hoffen, dass alle Leistungen wie bisher weiter erbracht werden können.“ Er warne davor, Gelder falsch auszugeben. „Sie werden in der Zukunft gebraucht, um immer wieder Ersatzinvestitionen für die Gebäude tätigen zu können.“