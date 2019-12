Middendorf gewinnt Duell der 16-Jährigen

Bei den 48. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach sind die ersten Entscheidungen gefallen. Jeweils vier Frauen und Männer konnten sich über den Sieg im Finale der Qualifikation einen der begehrten Plätze für das Hauptfeld sichern. Direkt im Anschluss ging es mit den ersten Partien in der Hauptrunde weiter. Am Mittwoch beginnen die Matches um 11 Uhr. Hier greifen dann auch die ersten gesetzten Akteure zum Schläger, zudem startet die Mixedkonkurrenz.

Der dritte Tag bei den nationalen Titelkämpfen in Biberach gehörte zunächst den Qualifikanten. In acht Partien ging es dabei um die jeweils noch vier offenen Plätze in den Hauptfeldern. Diese sicherten sich bei den Frauen Marisa Schmidt (SSC Karlsruhe), Salina Dal (BASF TC Ludwigshafen), Natalie Pröse (SC Frankfurt) und Fabienne Gettwart (Tennis Eschborn). Eine Runde weiter und somit im Hauptfeld der Männer stehen Yannick Born (Kölner THC Stadion RW), Kai Lemstra (TC Aschheim), Nils Brinkmann (Lehrter TC) und Christian Hansen (Marienburger SC). Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den vier Akteuren jedoch nicht. Bereits am Mittwoch müssen sie wieder zum Schläger greifen.

Als erste Siegerin im Hauptfeld ging am Dienstagnachmittag Julia Middendorf (TV Visbek) vom Platz. Die Spielerin aus dem Porsche-Junior-Team gewann das spannende Duell der 16-Jährigen gegen Laura Putz (TC Aschheim) mit 6:7, 6:3 und 6:2. Deutlich älter waren die zwei Spieler, die das erste Hauptfeldrundenmatch der Männer beendeten. Hier siegte der 24-jährige Frederik Press (Großflottbeker THGC) gegen den mit 39 Jahren ältesten Teilnehmer des Turniers, Ivo Klec (TV Osterarth), mit 7:6 und 6:0. Ebenfalls in der zweiten Runde steht Anja Wildgruber (MTTC Iphitos München), die gegen die württembergische Vertreterin Emily Seibold (TC BW Vaihingen-Rohr) eigentlich schon auf der Verliererstraße war. Die 17 Jahre alte Münchnerin konnte die Partie jedoch noch drehen und setzte sich mit 4:6, 7:5 und 6:3 durch.

Ausblick

Am Mittwoch treten mit Dominik Böhler (TC Bad Schussenried/Setzposition 5), Anna Klassen (TC BW Berlin/7) und Sina Herrmann (SSC Karlsruhe/8) auch die ersten gesetzten Akteure in der zweiten Runde bei der DM in Biberach an. Neben diesen drei Zweitrundenpartien stehen auch noch elf Erstrundenmatches auf dem Plan. Besonders interessant dürfte dabei das Duell zwischen der deutschen U18-Meisterin Alexandra Vecic (TC Tübingen) und der in Blaustein bei Ulm wohnenden Lena Lutzeier (TC Ludwigshafen-Oppau) werden. Lutzeier war im Vorjahr die Nummer eins der US-College-Rangliste. Zum Abschluss des Tages finden im Bezirksstützpunkt des Württembergischen Tennisbunds (WTB) dann noch die vier Viertelfinalpartien im Mixed statt. Der mit 18 Matches vollgepackte Turniertag beginnt um 11 Uhr.