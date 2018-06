Michael Stöferle gewinnt SZ-Wahl

Der Fußballer Michael Stöferle vom SV Sulmetingen hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats Mai gewonnen. Der Kapitän des Bezirksligisten erhielt 47 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Internetabstimmung auf www.schwäbische.de. Stöferle hatte im Pokalfinale gegen den SV Schemmerhofen an der richtigen Stelle gestanden und im Anschluss an einen Eckball das goldene Tor markiert.

Die Fußballer des TSV Riedlingen, die sich souverän den Meistertitel in der Kreisliga A I Donau und damit die Rückkehr in die Bezirksliga gesichert hatten, bekamen 31 Prozent und belegten damit Platz zwei bei der SZ-Wahl. Rang drei ging an die Fußballerin Mara Eschbach vom FC Bellamont, die 16 Prozent der abgegebenen Stimmen erhielt.

Dahinter reihten sich die Reiterin Ulrike Branz (RFV Bad Schussenried), die Bogenschützin Radmila Schilling (TG Biberach), die Schützin Edeltraud Schmid (SV Reinstetten) und der Tennisspieler Michael Walser (TC Bad Schussenried) ein. (feg)