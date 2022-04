Michael Schieble folgt auf Otmar Weigele

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Gesellschaft für Heimatpflege in Stadt und Landkreis Biberach wurde ein neuer Vorstand gewählt. Dr. Otmar Weigele, der über zwanzig Jahre lang den Vorsitz innehatte, stellte sich nicht mehr der Wahl. Gleichzeitig stellte der Vorstand die Besetzung des Vorstandsposten zweiter Stellvertreter zur Wahl. Im gut gefüllten Saal des Gemeindezentrums St. Martin leitete die stellvertretende Vorsitzende Andrea Rexer die Sitzung in Vertretung für den langjährigen Vorsitzenden.

In einem Grußwort erinnert Dr. Weigele an die Anfänge seiner Arbeit gemeinsam mit den heutigen Ehrenmitgliedern Dieter Müller und Kristel Buttschardt. Damals wurden die Weichen gestellt für die überaus erfolgreichen Kulturfahrten, die Gründung einer Stiftung für die Vermögensverwaltung des Vereins und dem Angebot von zahlreichen Veranstaltungen, die sich mit der Geschichte dieses Landstriches befassten. Die Mitgliederzahlen nahmen zu, weitere feste Projekte wie der Weihnachtsmarkt und der Jahreskalender kamen hinzu. Auch in diesem Jahr stiegen die Mitgliederzahlen erneut, wie Erwin Oswald referierte.

Weitere Informationen zu den Kulturfahrten und den BC-Heften lieferte Andrea Rexer; Stefan Trettin berichtete über den Weihnachtsmarkt 2021. Der Kassenbericht durch Schatzmeister Herbert Schnabel zeigt einen finanziell gesunden Verein. Der langjährige Kassenprüfer Dr. Gawatz bestätigte die korrekte Kassenführung.

Bei der Suche nach der Nachfolge für Otmar Weigele konnte der Vorstand einen Vorschlag präsentieren. Dr. Michael Schieble, Mitglied des Vorstandes der Kreissparkasse Biberach, stellte sich der Versammlung vor. Seit wenigen Jahren erst in Biberach, zeigt er sich sehr interessiert an der Kultur und Geschichte seines neuen Wohnortes. Er sei bereit und er freue sich auf dieses Ehrenamt. Für die Besetzung des weiteren Vorstandsposten konnte Dr. Uwe Degreif gewonnen werden. Degreif, der bis vor zwei Jahren stellvertretender Leiter des Museums Biberach war, konnte sich bei seiner Vorstellung kurz fassen, da er durch zahlreiche Führungen und Beiträge im Verein wohl bekannt ist. Beide Bewerber wurden einstimmig gewählt. Anschließend erfolgten die Wahlen zum Ausschuss, zum Stiftungsbeirat und zur Kassenprüfung. Der scheidende Vorsitzende Weigele wird am 22. Mai bei der Jubiläumsveranstaltung einen Vortrag halten.