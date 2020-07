Michael Ramsperger folgt auf Joachim Rehberg

Wechsel im Vorstand des Tennisclubs Stafflangen: Joachim Rehberg hört nach zwölf Jahren als stellvertretender Vorsitzender auf. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder bei der Hauptversammlung Michael Ramsperger.

Joachim Rehberg war seit 21 Jahren ehrenamtlich im Tennisclub tätig, heißt es im Bericht des Vereins. Im Vorstand leistete er schon viele ehrenamtliche Tätigkeiten, so war er elf Jahre Jugendsportwart und zwölf Jahre stellvertretender Vorsitzender. Durch seine Überzeugung, dass Jugendarbeit sehr wichtig ist, habe er zahlreiche Kinder und Jugendliche zum Tennisspielen motiviert, lobt der Verein das Engagement Rehbergs. Dabei habe er eine hervorragende Jugendarbeit geleistet, teilt der TC mit. Ob die Sanierung der Ballwand, kleinere Arbeiten im und um das Tennisheim oder die Teilnahmen bei den zahlreichen Arbeitseinsätzen alles sei perfekt und fachmännisch erledigt worden, so der Tennisclub in seiner Pressemitteilung.

Einen weiteren Wechsel gab es im Vorstand. Tobias Steinhauser hörte nach sechs Jahren als Kassierer auf. Er habe alle Buchungen, den Einzug der Mitgliederbeiträge, Verwaltungsaufgaben und die Auszahlung der Belege hervorragend erledigt, so der Verein.

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse: stellvertretender Vorsitzender ist Michael Ramsperger; Kassierer Reiner Haag, Sportwart und technischer Spielwart Klaus Lang, Jugendsportwartin Simone Maurer, Beisitzer sind Uwe Heil und Verena Fels.

Rolf Preißing, Vizepräsident des Sportkreises Biberach, nahm die Ehrungen vor. Er zeichnete Joachim Rehberg mit dem Ehrenbrief des Sportkreises aus. Des Weiteren überreichte er die Bronzene Ehrennadel mit Urkunde des WLSB an Simone Maurer und die Silberne Ehrennadel mit Urkunde des WLSB an Uwe Heil und Gerhard Russ.

Im Rückblick auf die sportlichen Ereignisse wurde der Aufstieg der Damenmannschaft in die Oberligastaffel hervorgehoben. Eine „herausragende sportliche Leistung“, so der Tenor bei der Hauptversammlung.

Ortsvorsteher Helmuth Müller lobte in seiner Ansprache die angenehme Zusammenarbeit mit dem Tennisclub und würdigte die motivierende, überzeugende Vereinsarbeit.